Вьетнам и Уругвай имеют большой потенциал для выхода двусторонних отношений на новый уровень

В интервью корреспондента ВИА посол Джампьетро отметил, что хотя официальное установление полного партнёрства между двумя странами пока не произошло, двустороннее сотрудничество, особенно в сферах экономики и торговли, науки и технологий, сельского хозяйства, а также народных обменов, укрепляется и расширяется.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Уругвая Яманду Орси на встрече в рамках расширенного саммита БРИКС 7 июля 2025 года. Фото: ВИА

В политико-дипломатической сфере диалог между сторонами носит конструктивный характер и за последнее время значительно активизировался, особенно после встречи президента Уругвая Яманду Орси с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которая дала новый импульс двусторонним отношениям.

В экономической и торговой сферах посол отметил, что хотя товарооборот между двумя странами пока невелик по сравнению с потенциалом, он демонстрирует положительную динамику. «Двусторонняя торговля за прошлый год выросла более чем на 40%, и есть значительные возможности для дальнейшего расширения». Перспективы на ближайшие годы оцениваются как благоприятные благодаря усилиям по улучшению условий доступа на рынки и поощрению реального сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран.

Для дальнейшего продвижения отношений между Вьетнамом и Уругваем посол подчеркнул важность продолжения совершенствования и углубления двусторонней правовой базы, а также упрощения торговых процедур. В настоящее время обе стороны изучают и продвигают подписание соглашений о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, таможни, культуры и спорта, а также упрощение визовых процедур для стимулирования туризма и народных обменов.

Уругвай также продвигает систематизацию экспортно-импортных процедур, чтобы бизнесу двух стран было проще ориентироваться в правилах и вести деятельность более эффективно.

Оценивая потенциал сотрудничества в торговле и инвестициях, посол отметил, что возможности для сотрудничества очень велики, особенно в сферах технологий и инноваций. Уругвай является ведущей страной Латинской Америки по экспорту программного обеспечения на душу населения, в то время как Вьетнам становится важным центром производства полупроводников в Азии. «Дополняющие друг друга экономики создают очень позитивные ожидания для сотрудничества в сфере технологий и инноваций», — подчеркнул посол.

Рауль Хуан Поллак Джиампьетро, посол Уругвая во Вьетнаме. Фото: Посольство Уругвая во Вьетнаме

Будучи одним из ведущих мировых экспортеров говядины, Уругвай, чья продукция уже присутствует на самых требовательных рынках, проявляет особый интерес к расширению поставок высококачественной говядины во Вьетнам.

Со стороны Вьетнама отмечается большой потенциал для увеличения экспорта в Уругвай, особенно сельскохозяйственной продукции, такой как тропические фрукты, кофе и орехи.

В области науки, технологий и сельского хозяйства Уругвай активно инвестирует в биотехнологии, с участием более 20 стартапов и признанных исследовательских центров, таких как Институт Пастера и Исследовательский институт биологии Клементе Эстабле. При населении около 3 миллионов человек страна производит достаточно продовольствия для более чем 30 миллионов и экспортирует продукцию более чем в 140 стран, ставя целью повышение эффективности, устойчивости и адаптивности к изменению климата через технологические инновации. Эти направления рассматриваются как перспективные для сотрудничества, позволяя обеим странам решать общие задачи устойчивого развития и сокращения выбросов.

Относительно сотрудничества между Вьетнамом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) посол подчеркнул, что Уругвай активно продвигает процесс заключения торгового соглашения между МЕРКОСУР и Вьетнамом. Недавнее решение начать переговоры о Преференциальном торговом соглашении на саммите МЕРКОСУР ожидается как фактор расширения торговли, улучшения доступа на рынки и диверсификации экономических отношений между регионами.

В спортивной сфере, особенно в футболе, Уругвай готов сотрудничать с Вьетнамом через программы обмена тренерами и игроками между сборными и клубами.