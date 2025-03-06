Вьетнам и Узбекистан укрепляют двустороннее сотрудничество в различных областях

4 марта Ле Тхи Тху Ханг и ее узбекский коллега Илхом Хайдаров сопредседательствовали на политических консультациях. Стороны представили обновленную информацию о социально-экономическом развитии своих стран за последнее время и выразили удовлетворение позитивным прогрессом в двусторонней традиционной дружбе и многогранном сотрудничестве.

Заместители министров договорились продолжать тесное сотрудничество для укрепления двусторонних отношений во всех областях, используя потенциал и преимущества друг друга для содействия развитию обеих стран и их регионов.

Они подчеркнули важность развития обменов по каналам партийной, государственной, парламентской и народной дипломатии.

Товарооборот между Вьетнамом и Узбекистаном демонстрирует рост, увеличиваясь примерно на 25% ежегодно с 2021 года. Только в 2024 году объем двусторонней торговли превысил 200 миллионов долларов США, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении. Однако оба официальных лица признали, что эта цифра остается скромной и не соответствует потенциалу и чаяниям двух стран. Они договорились о дальнейшем содействии деловому и инвестиционному сотрудничеству, особенно в нефтегазовой, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях.

Кроме того, по их словам, необходимо укреплять сотрудничество в области науки и технологий, искусственного интеллекта и цифровой трансформации, образования и обучения, культуры, туризма, обменов между людьми и сотрудничества между населенными пунктами посредством совместных исследований, культурных мероприятий, развития туризма, стипендиальных программ и курсов вьетнамского языка в узбекских университетах.

Заместители министров договорились проводить регулярные политические консультации и укреплять прямые и онлайн обмены между руководителями своих министерств для координации и эффективного продвижения двусторонних отношений.

Обсуждая глобальные и региональные вопросы, они высоко оценили внешнюю политику Вьетнама и Узбекистана, направленную на открытость, сбалансированность, диверсификацию и многосторонность. Они признали быстро меняющийся глобальный ландшафт и согласились с необходимостью тесной координации, регулярного обмена мнениями и взаимной поддержки в международных организациях и многосторонних форумах, включая Организацию Объединенных Наций, для обеспечения мира, стабильности, сотрудничества и развития.

Ле Тхи Тху Ханг подтвердила готовность Вьетнама служить мостом в укреплении отношений АСЕАН с Узбекистаном, а также с региональными организациями, членом которых является Узбекистан.

Она также выразила благодарность Министерству иностранных дел Узбекистана за поддержку вьетнамской общины, живущей и работающей в стране, и призвала к дальнейшему содействию. Министерство иностранных дел Вьетнама будет тесно сотрудничать с министерством и соответствующими ведомствами Узбекистана для облегчения поездок, проживания, образования, инвестиций и деловых возможностей для своих граждан и координации усилий по защите их законных прав и интересов.

В ходе своего визита вьетнамский дипломат также нанес визиты вежливости министру иностранных дел Узбекистана Б. Саидову и первому заместителю председателя Сената Узбекистана С. Сафоеву.

Б. Саидов пообещал тесно координировать с вьетнамской стороной и подготавливать к предстоящим визитам высокопоставленных руководителей двух стран.

Между тем, С. Сафоев подтвердил стремление Узбекистана к укреплению связей с Вьетнамом, включая межпарламентское сотрудничество. Он предложил Вьетнаму создать парламентскую группу дружбы для расширения законодательных обменов между двумя странами.

Ле Тхи Тху Ханг также посетила индустриальный «Технопарк» в Ташкенте, где узбекская сторона проинформировала ее о своей заинтересованности в сотрудничестве с вьетнамскими предприятиями и будущей льготной политике для привлечения вьетнамских инвесторов.