Вьетнам и Узбекистан активизируют сотрудничество в торговле, автомобилестроении и логистике

Со стороны узбекской подкомиссии в заседании приняли участие заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра транспорта Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Индонезии по совместительству во Вьетнаме, а также руководители и представители администрации Бухарской области, Комитета по туризму Узбекистана, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и общественных услуг Узбекистана, Посольства Узбекистана и АО «Узавтосаноат».

Данное заседание имело важное значение и было проведено после официального визита Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана в Узбекистан в апреле текущего года, что наглядно отражает решимость сторон придать традиционным дружественным отношениям между Вьетнамом и Узбекистаном более динамичное, содержательное и эффективное развитие в предстоящий период.



Заместитель министра Фан Тхи Тханг и заместитель министра Илзат Касимов подписали Протокол 8-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнам — Узбекистан (Фото: moit.gov.vn)

Заместитель министра Илзат Касимов подчеркнул важность укрепления сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами двух стран в рамках механизма Межправительственной комиссии, что позволит эффективно поддерживать деловые круги обеих стран в использовании потенциала и сравнительных преимуществ каждой стороны.

Узбекская сторона подтвердила готовность и далее создавать благоприятные условия для инвестиций и ведения бизнеса вьетнамскими предприятиями в Узбекистане, а также предложила создать Совместную рабочую группу по торговле в рамках Межправительственной комиссии для стимулирования роста двустороннего товарооборота.

В ходе заседания стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества, оценили благоприятные факторы и трудности, а также возможности и вызовы в приоритетных сферах взаимодействия. Участники отметили, что Вьетнам и Узбекистан обладают значительным потенциалом сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, лёгкая промышленность, автомобилестроение, транспорт, логистика, строительство, туризм и культура. Одновременно была подтверждена взаимодополняемость двух экономик, создающая условия для взаимодействия предприятий обеих стран в формировании цепочек поставок — от производства и переработки до экспорта — с целью удовлетворения потребностей международных рынков.

Исходя из этого, профильные органы и предприятия двух стран выразили готовность продолжать тесную координацию для конкретизации достигнутых договорённостей в виде практических совместных проектов при активной поддержке двух координирующих органов Межправительственной комиссии — Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

По итогам заседания заместитель министра Фан Тхи Тханг и заместитель министра Илзат Касимов подписали Протокол 8-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнам — Узбекистан. Фан Тхи Тханг подчеркнула, что посредством механизма Межправительственной комиссии стороны продолжат углублять сотрудничество между Вьетнамом и Узбекистаном по всем направлениям, прежде всего в сфере торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.

По данным Таможенной службы Вьетнама, в 2024 году объём двустороннего товарооборота достиг 202,0 млн долл. США (самый высокий показатель за всё время), увеличившись на 26,5% по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт Вьетнама составил 128,61 млн долл. США (рост на 75%), импорт — 73,38 млн долл. США (снижение на 14,9%).