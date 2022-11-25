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Вьетнам и Уганда договорились уделять приоритетное внимание торговле и инвестиционным связям

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Вьетнаму и Уганде привести экономическое сотрудничество в соответствие с их прекрасными политическими связями и потенциалом на приеме президента Уганды Йовери Кагута Мусевени в Ханое 24 ноября.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Вьетнаму и Уганде привести экономическое сотрудничество в соответствие с их прекрасными политическими связями и потенциалом на приеме президента Уганды Йовери Кагута Мусевени в Ханое 24 ноября.

Премьер-министр поздравил Уганду с ее достижениями в политике, социально-экономическом развитии, профилактике и борьбе с болезнями и высоко оценил вклад страны в важные многосторонние механизмы, такие как Организация Объединенных Наций, Движение неприсоединения (ДН) и Африканский союз.

Он также проинформировал гостя о направлениях Вьетнама и результатах его социально-экономического восстановления и развития.

Лидеры подчеркнули, что две страны должны тесно координировать свои действия для углубления своих отношений прагматичным и эффективным образом, заявив, что обмен делегациями, особенно на высоком уровне, будет способствовать укреплению взаимопонимания и политического доверия.

Он предложил двум странам продолжать оказывать взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в то время, когда Уганда примет председательство в ДН на 2023-2026 гг.

Для активизации экономических связей Вьетнаму и Уганде необходимо активизировать деятельность по содействию торговле и инвестициям, тем самым способствуя проникновению товаров на рынок Восточной Африки, а также в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжил премьер-министр.

Премьер-министр вьетнама высоко оценил первые результаты двусторонних инвестиционных связей, особенно в сфере добычи полезных ископаемых и строительства с общим капиталом около 40 млн. долл. США, и призвал обе стороны активизировать обмен информацией об инвестиционном потенциале, среде и возможностях.

Он сказал, что сельское хозяйство должно быть ключевой областью сотрудничества, чтобы способствовать обеспечению продовольственной безопасности в каждой стране, предлагая более тесное сотрудничество в области образования и обучения, информации и коммуникаций, национальной обороны, безопасности и туризма, а также партнерства в других сферах, таких как нефть. и газ, здравоохранение, культура и спорт.

Со своей стороны, президент Мусевени выразил свое впечатление о социально-экономических достижениях Вьетнама за последнее время и высоко оценил его роль на многосторонних форумах, в частности в ООН.

Президент Уганды выразил уверенность в том, что Вьетнам успешно выполнит свое членство в Совете ООН по правам человека на 2023-2025 гг., внося значительный вклад в дело мира и развития и обеспечение прав человека.

Уганда всегда придает большое значение доброй дружбе с Вьетнамом, сказал он, разделяя взгляды премьер-министра Тьиня на направления сотрудничества, в основе которых лежат торговля, инвестиции и сельское хозяйство.

Стороны договорились создать правовую базу для инвестиционной и торговой деятельности путем переговоров и подписания соглашений о свободной торговле и об избежании двойного налогообложения.

Они разделили мнение о том, что споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом, что обеспечивает безопасность и свободу судоходства и авиации

ВИА

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