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Вьетнам и Турция намерены довести объем двусторонней торговли до 4 млрд. долл. США.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз договорились о необходимости активизации практического, эффективного экономического сотрудничества, чтобы в скором времени довести двусторонний товарооборот до 4 млрд. долл. США на своих переговорах в Анкаре 29 ноября.
Вице-президент Джевдет Йылмаз назвал официальный визит Фам Минь Тьиня, первый визит премьер-министра Вьетнама в Турцию, событием исторического значения, поскольку он проходит в ознаменование 45-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений (1978-2023).
Он подтвердил, что Турция считает Вьетнам одним из приоритетных партнеров в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно в области экономики, торговли и инвестиций, национальной обороны и безопасности, а также туризма.
Фам Минь Тьинь выразил свою радость по поводу социально-экономических достижений Турции за последнее время, в частности, ее членства в G20 и растущей роли и влияния в регионе, заявив, что он верит, что Турция будет расти и дальше в ближайшее время, тем самым открывая новые возможности для сотрудничества между двумя странами.
Обе стороны проинформировали друг друга о политической и социально-экономической ситуации в своих странах, а также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Обе стороны подтвердили свое желание и решимость содействовать дружбе и многоплановому сотрудничеству между двумя странами на благо своих народов, а также ради мира, стабильности и развития в двух регионах и во всем мире, стремясь к скорейшему улучшению отношений в ближайшем будущем.
Они договорились о дальнейшем укреплении хороших политических и дипломатических связей, а также сотрудничества между двумя правящими партиями, координации и поддержке друг друга на международных форумах и организациях и расширении обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь пригласил вице-президента Чевдета Йылмаза посетить Вьетнам с официальным визитом в 2024 году, что, по его словам, должно способствовать выведению двустороннего сотрудничества на новый уровень. Вице-президент Чевдет Йылмаз с радостью принял приглашение и с нетерпением ждет скорого визита.