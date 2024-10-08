Вьетнам и Тунис развивают торговое сотрудничество

В мероприятии приняли участие представители нескольких местных министерств, отраслей и 60 предприятий двух стран. Это было одно из мероприятий в рамках рабочего визита делегации торгового представительства в Тунис с 30 сентября по 4 октября.



Выступая на мероприятии, генеральный секретарь Тунисской федерации текстиля и одежды Ноха Даллаги отметил, что хотя Тунис - небольшая страна с площадью 163 610 кв. м и населением около 12,5 млн человек, она является одной из самых динамичных и конкурентоспособных экономик в афро-арабском регионе, глубоко интегрирована в международное сообщество и имеет удобное расположение с Европой, находящейся всего в 140 км.

Страна участвует в восьми многосторонних и двусторонних соглашениях о свободной торговле (ССТ). Поэтому ее можно считать воротами для проникновения товаров из стран, включая Вьетнам, на африканские и арабские рынки, особенно в регион Северной Африки.

Ежегодно Тунис импортирует около 30 000 тонн сырого кофе, в основном кофе робуста, и 30 000 тонн риса, а также такие товары, как рис, сахар, кофе и зеленый чай.

В связи с этим были призваны предпринимателей обеих сторон в целях активного изучения преимуществ друг друга для укрепления сотрудничества.

Также были призваны вьетнамские предприятия для изучения возможностей инвестирования, создания совместных предприятий и партнерства с тунисскими партнерами в таких областях, как переработка, новые технологии, разведение морской рыбы.

Хоанг Дык Ньуан, торговый советник Вьетнама в Алжире и Тунисе, ознакомил участников с экономической и торговой ситуацией во Вьетнаме, политикой импорта-экспорта и отношениями Вьетнама и Туниса. Вьетнам экспортирует в Тунис такие товары, как сырой кофе, перец, орехи кешью, морепродукты, машины и оборудование, бритвы, ткани и обувь, а импортирует морепродукты, финики, химикаты, пластиковые изделия, одежду и сырье для производства кормов для животных.

На конференции было отмечено, что торговое сотрудничество между двумя странами все еще остается скромным, не соответствующим потенциалу, поскольку бизнес не уделяет должного внимания рынкам друг друга. Предприниматели также указали на трудности, с которыми они сталкиваются, включая недавние высокие цены на некоторые вьетнамские экспортные продукты, такие как кофе или перец, резкое увеличение транспортных расходов из-за конфликтов на Ближнем Востоке, а также ориентацию Туниса на рынки Европейского союза (ЕС) и Африки в связи с географической близостью соглашений о свободной торговле.