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Вьетнам и Тимор-Лешти обмениваются опытом в области партийного строительства и руководства государственным управлением
Нгуен Тхань Нги тепло приветствовал делегацию Национального конгресса за реконструкцию Тимора-Лешти, подчеркнув, что её визит отражает хорошие дружественные отношения между двумя партиями и двумя государствами. Он высоко оценил участие CNRT в круглом столе «Роль политических партий Юго-Восточной Азии в строительстве Сообщества АСЕАН», отметив его практический вклад в развитие обменов и сотрудничества между политическими партиями региона, а также проявление общей твёрдой приверженности политических партий делу построения сплочённого, устойчивого и динамично развивающегося Сообщества АСЕАН во имя мирной, стабильной и процветающей Юго-Восточной Азии.
Заведующий Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий высоко оценил важную роль CNRT и достижения Тимора-Лешти в социально-экономическом развитии страны под руководством партии. Он также выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений между Вьетнамом и Тимором-Лешти, укреплением политического доверия и расширением сотрудничества во всех областях. Нгуен Тхань Нги подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение укреплению отношений с CNRT, а также с политическими партиями государств АСЕАН на основе искренности, доверия, сотрудничества и совместного развития.
Представители CNRT высоко оценили инициативу Вьетнама по проведению круглого стола «Роль политических партий Юго-Восточной Азии в строительстве Сообщества АСЕАН», который впервые объединил политические партии стран Юго-Восточной Азии. Они подчеркнули, что данный форум является практической площадкой для обмена опытом, укрепления взаимопонимания и совместного вклада политических партий региона в процесс формирования Сообщества АСЕАН.
Первый заместитель Генерального секретаря Жасинту Ригоберту Гомеш де Деуш подтвердил, что CNRT высоко ценит дружественные и кооперационные отношения с Коммунистической партией Вьетнама. Он выразил заинтересованность в дальнейшем расширении обменов и обмене опытом в областях, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил роль и поддержку Вьетнама в процессе региональной интеграции Тимора-Лешти и его участия в Сообществе АСЕАН.
Жасинту Ригоберту Гомеш де Деуш высоко оценил роль Отдела ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий как консультативного органа Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама по вопросам руководства и координации социально-экономического развития, совершенствования экономических институтов и выработки курса социально-экономического развития.
Он отметил, что CNRT заинтересован в укреплении отношений с Коммунистической партией Вьетнама, а также взаимодействия между структурами CNRT и Отделом ЦК КПВ по вопросам политики и стратегий, а также другими профильными органами КПВ, равно как и другими профильными органами КПВ. В этой связи он предложил активизировать обмены и совместное изучение опыта разработки государственной политики в ключевых сферах, соответствующих нынешним приоритетам Тимора-Лешти, включая укрепление институционального потенциала и совершенствование процессов выработки государственной политики, что также будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.
Разделяя высказанные первым заместителем Генерального секретаря CNRT оценки, Нгуен Тхань Нги предложил двум партиям активизировать сотрудничество и обмен делегациями высокого уровня и различных уровней по партийной, государственной, парламентской линиям и линии народной дипломатии; расширять обмен опытом в области партийного строительства и руководства государственным управлением; совместно вносить активный вклад в процесс формирования Сообщества АСЕАН.
Стороны договорились и далее развивать отношения между двумя партиями, способствуя укреплению политической основы дружественных и кооперационных отношений между Вьетнамом и Тимором-Лешти в интересах народов двух стран, а также во имя мира, стабильности и процветания региона.