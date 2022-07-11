Вьетнам и Таиланд «зарабатывают» билеты на полуфинал чемпионата AFF U19

Сборная Вьетнама U19. Фото: VFF

Команды Вьетнама и Таиланда до 19 лет разделили очки после ничьей 1:1 в Индонезии 10 июля, и обе вышли в полуфинал текущего молодежного чемпионата AFF 2022 года до 19 лет.

Ни одна из сторон не забила гола, пока Крокпхон Арбрам не воспользовался ошибкой вьетнамского вратаря Као Ван Биня и вывел Таиланд вперед на 72-й минуте.

Однако через 4 минуты Вьетнам сравнял счет благодаря решающему удару Хуата Ван Кханга.

Счет сохранялся до последнего свистка арбитра.

В другом матче группы А в то же время принимающая турнир Индонезия победила Мьянму со счетом 5:1, но ей пришлось попрощаться с турниром из-за ничьей 1:1 между Таиландом и Вьетнамом.

После 5 групповых матчей Вьетнам, Таиланд и Индонезия набрали по 11 очков, но Вьетнам и Таиланд заняли первое и второе место в группе А благодаря разнице голов в личных встречах.

Соперники Вьетнама и Таиланда в полуфинальных матчах появятся после завершения матчей группы B.