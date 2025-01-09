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Вьетнам и Таиланд укрепляют сотрудничество в области туризма, культуры
Обсуждение было посвящено инициативе «Шесть стран, одно направление», которая направлена на развитие туристического сотрудничества между шестью странами-членами АСЕАН. Эта инициатива также направлена на переосмысление регионального туризма и, в свою очередь, на укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом.
На встрече Дусит Манапан рассказал, что проект направлен на облегчение путешествий между странами-участницами путем упрощения иммиграционных процедур, включая изучение возможности создания общей визовой системы. Такая общая виза позволит туристам беспрепятственно посещать несколько стран, входящих в блок АСЕАН. Инициатива также предусматривает ускоренное прохождение иммиграционных коридоров, расширение деловых сетей и проведение скоординированных рекламных кампаний, чтобы представить шесть стран как единое направление.
Ожидается, что такой совместный подход значительно увеличит туристические обмены внутри АСЕАН и привлечет международных путешественников с ключевых рынков, таких как США, Европа и Южная Азия, сказал Дусит Манапан.
Он также подчеркнул, что инициатива может обогатить опыт туристов, предлагая разнообразные и взаимосвязанные возможности для путешествий по этим богатым в культурном отношении странам.
Что касается двустороннего туристического сотрудничества между двумя странами, Дусит Манапан подчеркнул значительный потенциал для улучшения инфраструктуры, включая дорожное, водное и воздушное сообщение, для поддержки бесперебойных путешествий. Укрепление этих сетей будет способствовать более частому обмену между гражданами двух стран и стимулировать экономический рост за счет туризма.
Хо Ан Фонг выразил решительную поддержку Вьетнамом этой инициативы, отметив ее соответствие более широким целям сотрудничества АСЕАН в области культуры, спорта и туризма. Он подчеркнул необходимость совместных усилий по созданию новых туристических продуктов, которые бы использовали уникальные преимущества обеих стран.
Заместитель министра предложил совместное участие в торговых ярмарках, рекламных мероприятиях и туристических выставках, проводимых в каждой из стран. Эти усилия позволят не только увеличить туристический обмен, но и привлечь инвестиции и укрепить деловое партнерство.
Он отметил желание Вьетнама заручиться поддержкой Таиланда в подготовке рабочей силы, подчеркнув при этом стремление страны создать благоприятные условия для международных туристов, поддерживая открытую и либеральную визовую политику.
Вьетнам активно изучает потенциальные рынки, чтобы расширить список стран, имеющих право на односторонние и двусторонние визовые льготы. По словам заместителя министра, эти усилия соответствуют целям инициативы «Шесть стран - одно направление», в рамках которой упрощенные визовые процедуры должны сыграть ключевую роль в привлечении глобальных туристов.
На мероприятии обе стороны выразили оптимизм по поводу потенциала инициативы шести стран в преобразовании регионального туризма.
Хо Ан Фонг охарактеризовал проект как важный шаг к поднятию культурного, спортивного и туристического сотрудничества между Вьетнамом и Таиландом на новую высоту.