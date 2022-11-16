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Вьетнам и Таиланд рассчитывают на 25 млрд. долл. США в торговле
В ведомстве сообщили, что правительства двух стран создали совместный торговый комитет под сопредседательством министра промышленности и торговли Вьетнама и министра торговли Таиланда для решения возникающих вопросов в торгово-экономических связях. Четвертое заседание комитета состоялось в апреле в Бангкоке под председательством двух министров.
Вьетнам, Таиланд и другие члены АСЕАН также присоединились к двусторонним и многосторонним соглашениям, таким как Соглашение АСЕАН о торговле товарами, соглашения АСЕАН о свободной торговле со странами-партнерами, в частности Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство — крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в начале 2022 года.
Поскольку после COVID-19 поездки вернулись в нормальное русло, мероприятия по продвижению торговли, такие как поездки для изучения рынка, семинары, выставки и ярмарки, проводились лично.
Вьетнам в основном экспортирует в Таиланд промышленные и обработанные товары, на которые приходится более 60% всего экспорта Вьетнама в страну, а именно мобильные телефоны и запасные части, машины и оборудование, компьютеры, электронику и аксессуары, транспортные средства, изделия из металла и одежду. Строительные материалы, особенно железо и сталь, также являются важным источником валюты для Вьетнама.
Тем не менее, экспорт Вьетнама и Таиланда похож, особенно в части сельскохозяйственной и рыбной продукции, что создает конкуренцию. Таиланд пока разрешил ввоз только 5 видов вьетнамских фруктов, а именно белых и красных плодов драгонфрута, личи, лонгана и манго.
Нгуен Тхань Хай из Вьетнамского торгового представительства в Таиланде сказал, что тайские потребители предпочитают обработанные и упакованные продукты, поэтому вьетнамские экспортеры должны сосредоточиться на разработке конкретных рыночных стратегий и товарных знаков для товаров, которые удовлетворяют местные вкусы, таких как продукты с низким содержанием сахара и жира, а также использовать электронную торговлю.
Он посоветовал им соблюдать технические стандарты и использовать современные технологии обработки и консервации для поддержания качества продукции при транспортировке, а также участвовать в большем количестве выставок и ярмарок для продвижения продукции и поиска партнеров.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен пожелал, чтобы посол Вьетнама вместе с посольством Вьетнама в Таиланде продолжал поддерживать Торговое представительство Вьетнама в проведении мероприятий по сотрудничеству между двумя странами, тем самым способствуя двустороннему экономическому развитию и дружбе.