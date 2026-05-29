Вьетнам и Таиланд придают большое значение сохранению и развитию культурного наследия

  Супруга Генерального секретаря, Президента государства Нго Фыонг Ли вместе с супругой Премьер-министра Таиланда Тхананон Чанвиракун во время посещения исторических объектов на территории Королевского дворца Таиланда. Фото: ВИА  
В рамках официального визита в Таиланд вместе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом 28 мая после церемонии встречи в Доме Правительства в Бангкоке госпожа Нго Фыонг Ли — супруга Генерального секретаря, Президента государства — провела встречу с супругой Премьер-министра Таиланда госпожой Тхананон Чанвиракун. В традиционном тайском женском наряде госпожа Нго Фыонг Ли вместе с госпожой Тхананон Чанвиракун посетили Храм Изумрудного Будды и Музей текстиля Королевы Сирикит на территории Королевского дворца Таиланда.

В ходе встречи обе супруги выразили радость по поводу первой встречи на прекрасной и богатой культурой земле Таиланда, жители которого отличаются дружелюбием и гостеприимством.

Посетив Храм Изумрудного Будды — сооружение, глубоко отражающее историческое, культурное и духовное наследие Таиланда, — госпожа Нго Фыонг Ли выразила восхищение изысканной архитектурой, торжественной атмосферой и особой культурной ценностью этого памятника. Она отметила, что Вьетнам и Таиланд имеют много общего в сфере культуры и верований, в которых буддизм играет важную роль в духовной жизни, способствуя укреплению гуманистических ценностей, миролюбия и общественной солидарности. По её словам, сохранение и развитие культурного и религиозного наследия имеют особенно важное значение в нынешних условиях не только для сохранения национальных традиций, но и для воспитания молодого поколения в духе уважения к истории, культуре и национальной идентичности.

Затем обе супруги посетили Музей текстиля Королевы Сирикит. Музей был создан под покровительством Королевы Сирикит с целью сохранения традиционных видов одежды, ремесленных техник ткачества и древнего искусства вышивки Таиланда. Он также посвящён роли Королевы Сирикит в развитии тайской шелковой промышленности и продвижении национальной культуры на мировой арене. Музей открыт для посетителей с 2003 года и быстро стал привлекательным местом для международных туристов.

В музее обе супруги ознакомились с экспозицией, включающей изысканные изделия из шёлка, традиционные костюмы, королевские наряды Таиланда и многие ценные экспонаты, связанные с ткацким ремеслом.

ИЖВ/ВИА

Ханой готов к проведению Конференции руководителей городов АСЕАН

