Вьетнам и Таиланд обмениваются опытом в области управления профессиональной этикой журналистов

Генеральный директор Вьетнамского информационного агентства (ВИA) Ву Вьет Чанг (четвертый справа) 14 августа принимает председателя Национального совета прессы Таиланда и старшего советника Ассоциации журналистов Таиланда Чаваронга Лимпаттамапани (в центре). Фото: ВИA Приветствуя гостей, Ву Вьет Чанг сказала, что визит проходит в то время, когда между Вьетнамом и Таиландом ведется активная внешняя деятельность и проводятся различные мероприятия по обмену прессой между двумя странами.

Она ознакомила делегацию с организационным аппаратом и направлениями развития ВИА, подчеркнув, что ВИА является одним из шести ключевых национальных агентств печати, предоставляющих основную информацию о Вьетнаме для отечественной и зарубежной прессы. В последние годы ВИА также напрямую предоставляет информацию населению.



ВИA работает по модели консорциума с 15 новостными подразделениями для внутренней и внешней службы (состоящими из пяти редакционных отделов, двух информационных центров и восьми редакций), а также пятью центрами поддержки новостей, издательским домом и двумя полиграфическими компаниями. Имея представительства во всех 63 городах и провинциях страны и 30 зарубежных бюро на пяти континентах, ВИА располагает мощным составом из более чем 1 000 репортеров, работающих по всей стране и в большинстве ключевых регионов мира.



Генеральный директор отметил, что ВИА поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество с более чем 40 крупнейшими информационными агентствами и организациями прессы в мире, включая два агентства прессы Таиланда - Тайское информационное агентство (ТИА) и Тайский департамент по связям с общественностью (PRD). ВИА является членом Исполнительного совета Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA).



Представительство ВИА в Таиланде стало первым бюро-резидентом, которое информационное агентство открыло в другой стране в начале 1946 года, сразу после образования Демократической Республики Вьетнам. На протяжении всего времени работы, несмотря на временное закрытие в связи с ситуацией в мире, репортеры-резиденты ВИА в Бангкоке всегда работали эффективно, выполняя свои задачи, продвигая имидж Вьетнама среди тайского народа, предоставляя точную и своевременную информацию о ситуации в Таиланде и регионе, сказала Ву Вьет Чанг.



В свою очередь, Чаваронг сказал, что с 1994 года он работает в Ассоциации журналистов Таиланда, занимаясь объединением вьетнамской и тайской журналистики. В Таиланде делами журналистов и смежными вопросами занимаются агентства печати.



В ходе этого визита он надеется ознакомиться с опытом решения проблем журналистов, борьбой с нарушениями, а также с фальшивыми новостями.



На приеме стороны обсудили вопросы, связанные с профессиональной этикой журналистов. Ву Вьет Чанг отметила, что профессиональная этика всегда играет важную роль в профессиональной деятельности каждого журналиста, поскольку пресса выполняет социально ориентирующую роль.



По ее словам, в настоящее время ассоциация журналистов ВИA насчитывает 1112 членов, и они обязаны соблюдать положения Закона о печати 2016 года, Кодекса этики журналистов, изданного Союзом журналистов Вьетнама, а также Кодекса поведения в социальных сетях, изданного Министерством информации и коммуникаций в 2021 году. Соблюдение этих правил помогает членам организации создавать точную и своевременную информацию, сказала Ву Вьет Чанг, добавив, что они несут ответственность за информацию, которой делятся в социальных сетях в качестве граждан и журналистов, и активно участвуют в борьбе с фальшивыми новостями.



ВИА признает, что журналисты, соблюдающие профессиональную этику, способствуют укреплению имиджа и положения агентств печати, в которых они работают, сказала она, добавив, что завоевание общественного доверия - это цель, к которой стремятся агентства печати.



