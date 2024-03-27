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Вьетнам и США усиливают сотрудничество в области кибербезопасности
Генерал То Лам подчеркнул значимость программ сотрудничества и обмена знаниями с институтами и исследовательскими центрами Гарварда. Отмечено, что взаимодействие Министерства общественной безопасности Вьетнама с американскими IT-компаниями может внести значительный вклад в укрепление кибербезопасности и способности противостоять киберугрозам в Вьетнаме.
Обе стороны признали важность организации многочисленных диалогов и акцент на сотрудничестве в кибербезопасности, включая разработку образовательных программ, усиление кибербезопасности и межведомственное сотрудничество. Они также обсудили значимость подписания соглашений о кибербезопасности между Министерством общественной безопасности Вьетнама и соответствующими органами Совета национальной безопасности США и Совета по деловым связям США-АСЕАН.
Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам выразил стремление сосредоточиться на создании качественных программ подготовки специалистов и разработке политик в области кибербезопасности и новых технологий. Профессор Вэлли высоко оценил сотрудничество между американскими правоохранительными органами и Министерством общественной безопасности Вьетнама, отметив потенциал Вьетнама в развитии инфраструктуры ИИ и успешной борьбе с киберпреступностью.
Учитывая сложность и динамичное развитие угроз в киберпространстве, Вьетнам и США подчеркнули необходимость обмена опытом, лучшими практиками и информацией о киберугрозах и методах их преодоления.
Стороны обсудили перспективы проведения совместных исследований, обмена экспертами и организации учебных курсов для специалистов в области кибербезопасности. Особое внимание уделялось развитию человеческого капитала, что является ключевым элементом в укреплении кибербезопасности на национальном и международном уровнях.
В заключение встречи, стороны выразили надежду на продолжение и углубление сотрудничества, подчеркивая его важность не только для обеспечения безопасности в киберпространстве, но и для стимулирования инноваций и технологического прогресса в обеих странах. Такое сотрудничество, по мнению представителей Вьетнама и США, будет способствовать не только противодействию киберугрозам, но и стимулированию экономического развития, научных исследований и образования в сфере кибербезопасности и цифровых технологий.