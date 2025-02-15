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Вьетнам и США укрепляют торговое и инвестиционное партнерство
Он подчеркнул взаимодополняемость экономик двух стран, назвав ее ключевым фактором, способствующим укреплению и развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества на более гармоничной и устойчивой основе. Вьетнам всегда рассматривает США как ведущего важного партнера и стремится к всестороннему и устойчивому развитию экономических, торговых и инвестиционных связей с этой страной, способствуя укреплению взаимопонимания и стратегического доверия между двумя сторонами.
США - надежный и долгосрочный источник энергии, оборудования, технологий и сырья, сказал он, добавив, что США в настоящее время являются пятым по величине импортным рынком Вьетнама, а пять категорий импорта превышают 1 млрд долларов США, а именно: химикаты, корма для животных, пластмассы, материалы и оборудование.
В сельскохозяйственном секторе Вьетнам занимает девятое место среди крупнейших экспортных рынков США. Американские продукты, такие как говядина, свинина, птица, морепродукты, молочные продукты, соевые бобы, кукуруза и фрукты, пришлись по вкусу вьетнамским потребителям. Только импорт яблок превышает 2 миллиона коробок в год.
Учитывая эти цифры, Нгуен Хонг Зиен подчеркнул, что обе стороны должны активизировать сотрудничество в области сельского хозяйства, чтобы диверсифицировать свою продукцию и цепочки поставок, подчеркнув, что Вьетнам готов увеличить импорт из США и надеется, что американская сторона откроет свои двери для вьетнамской продукции.
В свою очередь, посол Марк Э. Кнаппер подчеркнул, что в 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США, выразив надежду, что эта веха поднимет двустороннее сотрудничество на новый уровень в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как государственный, так и частный секторы США стремятся к расширению сотрудничества в таких развивающихся областях, как энергетическая безопасность, климатическая безопасность, продовольственная безопасность и высокие технологии, сказал он, подчеркнув, что американская страна стремится к более глубокому участию в крупных проектах Вьетнама и призывает вьетнамское правительство ускорить создание правовой базы, способствующей инвестициям США в новые сектора, включая энергетику, полупроводники, искусственный интеллект и авиацию.
Дипломат высоко оценил усилия Вьетнама и призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества в борьбе с мошенничеством в отношении происхождения товаров, незаконной перевалкой и обходом средств защиты торговли для защиты интересов бизнеса в обеих странах.
Касаясь обеспокоенности министра Нгуен Хонг Зиена по поводу изменений в торговой политике США, Марк Э. Кнаппер сказал, что они направлены на развитие справедливой торговли и защиту экономической безопасности, а не на конкретный Вьетнам. США хотят сохранить позитивные торгово-экономические связи с Вьетнамом, отметил он.
Приветствуя американских инвесторов в новые энергетические проекты во Вьетнаме для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития двух стран, Нгуен Хонг Зиен предложил обеим сторонам продолжить ускоренную реализацию Меморандума о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству, подписанного в 2019 году.