Вьетнам и США укрепляют двустороннее экономическое и финансовое сотрудничество

Он сделал это замечание на недавней рабочей встрече с делегацией Министерства финансов Вьетнама (МФВ) в Вашингтоне, в ходе которой стороны обсудили меры по укреплению экономических и финансовых связей двух стран, говорится в сообщении МФВ.



Высоко оценив усилия вьетнамского правительства в нынешних условиях, Капрот сказал, что переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения с Вьетнамом ведет Офис торгового представителя США, но Министерство финансов США по-прежнему внимательно следит за ходом переговоров.



Принимающая сторона упомянула об обеспокоенности американской стороны растущим торговым дисбалансом между двумя странами, считая его неустойчивым. Он также подчеркнул важность внедрения мер таможенного контроля для борьбы с незаконной перевалкой и мошенничеством с происхождением товаров в обход мер по защите торговли.



В свою очередь, заместитель министра финансов Као Ань Туан отметил, что Вьетнам и США имеют взаимодополняющие экономические структуры. Вьетнам имеет большой спрос на продукцию, в которой сильны США, в таких секторах, как энергетика, высокие технологии, авиация, машиностроение и сельское хозяйство, а потребительские товары вьетнамского производства предлагают американским потребителям широкий выбор экономически эффективных вариантов, не конкурируя напрямую с американской внутренней промышленностью.



Подчеркнув общие стратегические и экономические интересы двух стран, Као Ань Туан выразил уверенность в том, что укрепление двустороннего экономического и финансового сотрудничества откроет новые возможности для взаимодействия и послужит символом доверия и существенного всеобъемлющего стратегического партнерства для взаимного процветания.



Он также отметил активные усилия и инициативы Вьетнама, направленные на достижение устойчивых, сбалансированных и взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей.



Заместитель министра Као Ань Туан подтвердил, что Вьетнам реализует множество мер по усилению инспекции и контроля для обеспечения честной торговой практики. Он подчеркнул, что Минфин и правительство Вьетнама открыты для продолжения дискуссий с США по этим вопросам.



Он также предложил Министерству финансов США содействовать доступу Вьетнама к высокотехнологичной продукции США и создать условия для передачи технологий в целях развития двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Это поможет предприятиям обеих стран получить справедливый, эффективный и долгосрочный доступ на рынки друг друга, что позволит вьетнамским предприятиям более глубоко участвовать в цепочках поставок США и усилит взаимодополняемость экономик двух стран.



Стороны согласились с тем, что в настоящее время появилась своевременная возможность развивать политический диалог, техническую помощь и другие механизмы сотрудничества для существенного и ориентированного на результат развития финансового партнерства между Вьетнамом и США. Эти усилия соответствуют Всеобъемлющему стратегическому партнерству и приходятся на период празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее заместитель министра Као Ань Туан провел встречу с Джеймсом Берроузом, исполняющим обязанности первого вице-президента и заместителя председателя совета директоров Экспортно-импортного банка США (EXIM).



В ходе мероприятия они обменялись мнениями и достигли высокого консенсуса относительно важной роли EXIM в предоставлении финансовых ресурсов для поддержки вьетнамских предприятий в их инвестиционной и деловой деятельности как в США, так и во Вьетнаме.



Берроуз отметил, что EXIM работает во всех секторах экономики, а его кредитный портфель превышает 135 миллиардов долларов США. В настоящее время банк уделяет приоритетное внимание таким областям, как «зеленая» энергетика, СПГ, нефть и газ, а также критические и редкие минералы. Он поддерживает американские предприятия в международном экспорте и стремится содействовать сбалансированной торговле со странами-партнерами./