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НОВОСТИ

Вьетнам и США совместно работают над устранением последствий войны

Вьетнам и США совместно работают над устранением последствий войны

Полковник Ле Динь Ву, заместитель директора Департамента военной науки Министерства национальной обороны и глава офиса Национального руководящего комитета по ликвидации последствий послевоенных неразорвавшихся боеприпасов и токсичных химических веществ, провел рабочую встречу с делегацией Комитета Сената США по ассигнованиям в Ханое в понедельник 23 августа.

 

На заседании обе стороны согласились с необходимостью продолжения тесного сотрудничества в преодолении последствий войны.

Они будут координировать действия по ликвидации последствий заражения агентом Оранж/диоксином, поиску и идентификации останков погибших солдат, оказанию поддержки инвалидам и обращению с неразорвавшимися боеприпасами.

Обе стороны также договорились укреплять диалоги, способствуя укреплению и продвижению отношений между двумя странами в будущем./.

ИЖВ/ВИА

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