Вьетнам и США продолжают сотрудничество в ликвидации последствий войны

Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен вручает памятный знак Министерства обороны полковнику Томасу Стивенсону. Фото: ВИА

Утром 7 июня в штаб-квартире Министерства обороны Вьетнама, заместитель министра обороны Вьетнама, генерал-полковник Хоанг Суан Чиен провел встречу с директором Агентства США по международному развитию (USAID) во Вьетнаме Энн Мари Ястикшок и атташе по вопросам обороны США во Вьетнаме полковником Томасом Стивенсоном по случаю окончания срока их работы во Вьетнаме.

Выступая на встрече, заместитель министра обороны Вьетнама подтвердил, что Ханой уделяет постоянное внимание сотрудничеству с Вашингтоном в ликвидации последствий войны. В последние время обе стороны добились выдающихся результатов в этом деле, активно способствуя укреплению взаимодоверия между народами двух стран. Особо надо отметить совершение проекта по очистке района аэропорта Дананг от остатков дефолианта агента «Оранж» и проекта по очистке района аэропорта Бьенхоа от остатков дефолианта агента «Оранж», оказание поддержки людям с органиченными возможностями в повышении их качества жизни в провинциях и районах, которые сильно пострадали от распыления агента «Оранж», пропаганду о ликвидации последствий бомб и мин, химических веществ; реализацию Меморандума о взаимопонимании по устранению последствий бомб и мин, оставленных после войны и реализацию Меморандума о взаимопонимании по поиску останков вьетнамских солдат и др.

Оборонное сотрудничество между Вьетнамом и США дало положительные результаты в таких сферах, как диалоги и консультации, обмен делегациями, подготовка кадров, поисково-спасательные операции и гуманитарная помощь, миротворческая деятельность ООН.

Заместитель министра обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен выразил надежду, что г-жа Энн Мари Ястикшок и полковник Томас Стивенсон продолжат поддерживать и вносить свой вклад в развитие вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства.

Со своей стороны, г-жа Энн Мари Ястикшок и полковник Томас Стивенсон выразили благодарность Министерству обороны Вьетнама за создание благоприятных условий и координацию действий в реализации совместных проектов в последние годы. Они также подтвердили об их дальнейшей поддержке развития вьетнамско-американских отношений.



