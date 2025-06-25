Вьетнам и США продвигают устойчивую торговлю древесиной и легальные цепочки поставок

Выступая на семинаре по торговле древесиной и изделиями из дерева между Вьетнамом и США, проведенном 24 июня Департаментом лесного хозяйства и охраны лесов Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, ведущими лесопромышленными ассоциациями Вьетнама и компанией Forest Trends, заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации древесины и лесных товаров (VIFOREST) Нго Ши Хоай заявил, что в 2024 году Вьетнам экспортирует в США древесины и изделий из дерева на 9 миллиардов долларов, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.



США остаются крупнейшим рынком Вьетнама, на долю которого приходится 55 % всего экспорта древесины из страны. Основные товары включают деревянную мебель, фанеру, двери и ремесленные изделия.

В 2024 году Вьетнам импортировал из США лесоматериалы на сумму 316,36 млн долларов США, что на 32,9% больше, чем в прошлом году, и составило 11,2% от общего объема импорта древесины Вьетнама. В тройку лидеров вошли пиломатериалы, бревна и шпон.



Нго Ши Хоай подчеркнул, что нормативные акты США, такие как Закон Лейси, требуют, чтобы импорт древесины был легальным и отслеживаемым. Экспортеры должны соблюдать требования к документации, включая экспортные сертификаты и самосертификацию происхождения. Тем временем Вьетнам с 2014 года запретил вырубку естественных лесов, сосредоточившись на устойчивом плантационном лесоводстве. В настоящее время страна опирается в основном на 3 миллиона гектаров посаженных лесов, главным образом акации и эвкалипта, и 1 миллион гектаров каучуковых плантаций.



На сегодняшний день 700 000 га коммерческих лесов во Вьетнаме сертифицированы по стандартам Лесного попечительского совета (FSC) или Программы одобрения лесной сертификации (PEFC). Вьетнам намерен к 2030 году достичь 70 % сертифицированных плантаций. Импорт тропической древесины во Вьетнам значительно сократился: с более чем 2 миллионов кубометров в 2015 году до 700 000 кубометров в 2024 году.



Вьетнамская система обеспечения легальности древесины (VNTLAS), разработанная в рамках соглашения о добровольном партнерстве (VPA) между Европейским союзом и Вьетнамом по вопросам правоприменения, управления и торговли лесными ресурсами (FLEGT), была запущена в 2020 году, обновлена в 2024 году и в настоящее время готовится к лицензированию. США считаются положительным и надежным поставщиком легальной древесины.



Вьетнам также готовится к выполнению требований регламента ЕС о борьбе с обезлесением (EUDR), требующего от компаний, работающих в таких секторах, как дерево, кофе и каучук, предоставлять данные о геолокации и доказательства легальности источников.



Нго Ши Хоай подчеркнул, что Вьетнам стал одним из ведущих поставщиков древесины в США и одним из крупнейших импортеров американской древесины. По его словам, обе стороны строго соблюдают нормативные акты, включая Закон Лэйси, и эффективно разрешают торговые споры, например, расследование США по разделу 301. Он призвал к дальнейшему сотрудничеству для продвижения законной, устойчивой и взаимовыгодной торговли древесиной между двумя странами.



На семинаре директор Департамента лесного хозяйства и охраны лесов Чан Куанг Бао также сообщил, что в этом месяце ожидается выпуск новых нормативных актов, в том числе касающихся классификации бизнеса, отслеживания лесной продукции, географического зонирования.



По словам Бао, эти правила помогут разработать прозрачную систему цифровой трансформации, отвечающую требованиям прослеживаемости, когда это необходимо.



Он отметил, что его ведомство готово сопровождать ассоциации и предприятия, чтобы заверить международных партнеров в том, что Вьетнам - тропическая страна, но с закрытыми природными лесами. Вьетнам не использует древесные материалы из природных лесов для экспорта и полностью прозрачен в цепочке поставок и правовой системе.