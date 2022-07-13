Вьетнам и США продвигают сотрудничество после двух лет пандемии COVID-19

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в деловом саммите Вьетнама и США в марте 2022 года. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

По сообщению корреспондента ВИА в Вашингтоне, по случаю 27-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США (12 июля 1995 г. - 12 июля 2022 г.), особенно спустя 2 года пандемии COVID-19 обе стороны возобновили встречи и обмены делегациями, прилагая усилия для развития двустороннего сотрудничества.

В плане политики-дипломатии вьетнамско-американские отношения за последнее время продолжали развиваться позитивно.

Сразу же после того, как эпидемия была взята под контроль, обе стороны возобновили контакты и обмены делегациями на всех уровнях, в том числе двусторонняя деятельность президента США Нгуен Суан Фука в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2021 г.), рабочий визит в США и ООН премьер-министра Фам Минь Тьиня по случаю участия в Специальном саммите АСЕАН-США (май 2022 г.), а также встречи премьер-министра Фам Минь Тьиня с президентом США Джо Байденом и специальным посланником Джоном Керри на полях 26-го Саммита Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26) (октябрь 2021 г.).

Вьетнам также успешно принял множество делегаций США, в том числе делегацию вице-президента США Камалу Харрис (август 2021 г.), министра обороны США Ллойда Остина (июль 2021 г.), специального посланника президента США по вопросам изменения климата Джона Керри (февраль 2022 г. ), первго заместителя госсекретаря Венди Шерман (июнь 2022 г.)…

В ходе обмена мнениями американская сторона подтвердила свою приверженность поддержке «сильного, независимого и процветающего» Вьетнама, предприняла шаги по укреплению связей, в которых приоритет отдается торгово-экономическому сотрудничеству, безопасности-обороне и здравоохранению.

Что касается торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, двусторонняя торговля продолжала активно расти: общий двусторонний товарооборот по состоянию на май достиг почти 11,2 млрд долларов США, что на 26% больше, чем за тот же период 2021 года. Во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в США (май 2022 г.) предприятия двух стран подписали соглашения и коммерческие контракты на общую сумму более 30 млрд долларов США.

США продолжают оставаться крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, а Вьетнам стал 9-м крупнейшим торговым партнером США. К марту 2022 года прямые инвестиции США во Вьетнам достигли 10,3 млрд долларов США, что стоит на 11-ем месте из 141 страны и территории, реализующей прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнаме.

29 марта группа Vinfast подписала контракт на строительство завода по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью 4 миллиарда долларов в Северной Каролине.

Сотрудничество в области безопасности и обороны активно поддерживалось, в частности в обмене делегациями, контактами на высоком уровне, сотрудничестве в преодолении последствий войны и повышении морского потенциала.

Вопрос преодоления последствий войны продолжает оставаться приоритетным. Поиск останков американских солдат, пропавших без вести во время войны во Вьетнаме (МВД), поиск вьетнамских погибших солдат, обработка диоксинов и поддержка людей с ограниченными возможностями продолжали продвигаться.

Обе стороны продвигают сотрудничество в области образования и обучения и передачу технологий. В настоящее время во Вьетнаме, а конкретно в Ханое, Хошимине, Куангнине, Хайфоне и Биньзыонге, 6 учебных заведений, получаемых инвестиции из США.

Что касается регионального и международного сотрудничества, две страны продолжают тесно координировать свои действия по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно в рамках Совета Безопасности ООН и механизмов АСЕАН, и предотвращению пандемии COVID-19.

Вьетнам и шесть стран АСЕАН приняли участие в стартовом обсуждении Индо-тихоокеанской экономической основы для процветания (IPEFP) с США и другими партнерами и приняли участие в Форуме по экономическому сотрудничеству и развитию (MEF).

Вышеупомянутые сферы сотрудничества отражают хорошие перспективы во вьетнамско-американских отношениях.



