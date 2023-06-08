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Вьетнам и США продвигают сотрудничество в преодолении последствий войны
Выступая на приеме, генерал-полковник Тьиен подчеркнул, что визит Мак Кига проходит в контексте 50-летия создания Вьетнамского бюро по поиску пропавших без вести (VNOSMP) и 35 лет совместных операций по поиску пропавших без вести американских военнослужащих во время войны (MIA), что является важной вехой в сотрудничестве двух стран в преодолении последствий войны.
Высоко оценив вклад американского агентства в развитие отношений между двумя странами за последнее время, особенно в преодолении последствий войны во Вьетнаме, генерал-полковник Тьиен подтвердил, что сотрудничество в поиске пропавших без вести во время войны американских солдат является мостом и первым каналом контакта между лидерами двух стран, помогая двум народам лучше понять их добрую волю и гуманитарную политику.
По его словам, обе стороны осуществляют мероприятия по сотрудничеству в соответствии с согласованным годовым планом. К настоящему времени было проведено 150 комбинированных и односторонних поисковых кампаний пропавших без вести американских военнослужащих во время войны и в настоящее время развертывается 151-я.
Что касается сотрудничества в поиске и сборе останков вьетнамских мучеников войны, то на основе Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанного в июле 2021 года, обе стороны активно проводили мероприятия и достигли значительных результатов.
К настоящему времени американская сторона передала Вьетнаму более 30 комплектов документов о вьетнамских солдатах, погибших или пропавших без вести во время войны, а также множество военных памятных вещей, сказал он, добавив, что Министерство обороны Вьетнама надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в этом отношении, особенно когда во Вьетнаме насчитывается около 180.000 пропавших без вести мучеников войны.
Генерал-полковник Тьиен сказал, что в ближайшее время обе стороны должны продолжать развивать сотрудничество в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны, и пожелал, чтобы правительство США оказало поддержку Вьетнаму в преодолении последствий войны, включая последствия взрывов бомб/ мин и токсичных химикатов, а также в поиске и сборе останков вьетнамских мучеников.
Учитывая огромный потенциал сотрудничества в различных областях между США и Вьетнамом, Келли К. Мак Киг подтвердил, что правительство США будет продолжать выполнять свои обязательства по преодолению последствий войны во Вьетнаме.