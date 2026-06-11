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Вьетнам и США продвигают сбалансированное и устойчивое развитие торгово-экономических отношений

Вьетнам стремится совместно с Соединёнными Штатами расширять торговый обмен, создавать более благоприятные условия для доступа на рынки и укреплять сотрудничество на основе совершенствования институциональной базы и повышения эффективности правоприменения.
  Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принимает заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау. Фото: ВИА.  
Вьетнам стремится совместно с Соединёнными Штатами расширять торговый обмен, создавать более благоприятные условия для доступа на рынки и укреплять сотрудничество на основе совершенствования институциональной базы и повышения эффективности правоприменения.

10 июня в штаб-квартире Министерства иностранных дел член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау.

В ходе встречи Министр Ле Хоай Чунг приветствовал визит заместителя Государственного секретаря США во Вьетнам, отметив его важное значение как свидетельство внимания американской стороны к отношениям с Вьетнамом и как фактор, способствующий сохранению позитивной динамики двусторонних связей.

Министр высоко оценил состоявшиеся в последнее время взаимные визиты и контакты на высоком уровне, подчеркнув, что они являются важной основой для укрепления политического доверия, продвижения практического сотрудничества и определения направлений развития отношений на следующем этапе.

Ле Хоай Чунг отметил, что отношения между Вьетнамом и США прошли длительный путь развития, преодолев многочисленные исторические трудности и достигнув нынешних значительных результатов. Стороны постепенно сформировали всё более устойчивую и содержательную основу сотрудничества на принципах уважения независимости, суверенитета и политического строя друг друга, а также стремления к общим интересам.

Министр подчеркнул, что сильный, независимый и процветающий Вьетнам отвечает интересам Соединённых Штатов, а также региона и международного сообщества.

Глава внешнеполитического ведомства предложил сторонам продолжать активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, подтвердив, что Вьетнам приветствует визиты представителей администрации США, Конгресса, местных органов власти и американского бизнеса для продвижения диалога, укрепления взаимопонимания и придания дополнительного импульса двусторонним отношениям.

Министр также предложил продолжить совместную работу по разработке конкретных программ и планов сотрудничества для эффективной реализации основных договорённостей, достигнутых руководителями двух стран.

Ле Хоай Чунг отметил, что торгово-экономическое сотрудничество является ключевым направлением двусторонних отношений. Вьетнам принимает во внимание озабоченности американской стороны в процессе урегулирования торговых вопросов и одновременно активно реализует меры по развитию торгово-экономических связей на сбалансированной, устойчивой и взаимовыгодной основе.

Вьетнам заинтересован в расширении торгового обмена с США, создании благоприятных условий для доступа на рынки и углублении сотрудничества в перспективных сферах на основе совершенствования институтов и повышения эффективности исполнения законодательства.

Министр также подчеркнул важность сотрудничества в области науки и технологий, образования, культуры и гуманитарных обменов. По его словам, именно эти направления формируют прочную основу отношений между Вьетнамом и США и способствуют широкой общественной поддержке дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау выразил удовлетворение возможностью посетить Вьетнам, высоко оценил достижения страны в социально-экономическом развитии и подтвердил, что Соединённые Штаты придают большое значение отношениям с Вьетнамом и заинтересованы в дальнейшем продвижении сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

По словам Кристофера Ландау, две страны имеют множество совпадающих интересов, прежде всего в сферах экономики, торговли и безопасности. Он подчеркнул значение дипломатии и откровенного, открытого диалога как основы для лучшего понимания интересов и приоритетов каждой стороны и надлежащего решения возникающих вопросов. Американская сторона заинтересована в эффективном урегулировании торговых вопросов, а также в обсуждении долгосрочного видения и перспектив двустороннего сотрудничества.

Обсуждая международную и региональную ситуацию, стороны отметили, что мир и регион переживают период быстрых и сложных изменений, требующих укрепления диалога и сотрудничества.

Заместитель Государственного секретаря США напомнил о поездке Генсека, Президента То Лама в Соединённые Штаты для участия в церемонии открытия Совета мира по Газе в феврале 2026 года и сообщил, что Президент Трамп высоко оценил и искренне поблагодарил Генсека, Президента То Лама за участие в мероприятии, а также за усилия Вьетнама по содействию миру.

Кристофер Ландау высоко оценил роль, опыт и подход Вьетнама к решению региональных вопросов и подтвердил заинтересованность США в учёте позиции Вьетнама и укреплении координации с ним и другими региональными партнёрами по вопросам, представляющим общий интерес.

Стороны также обсудили важность поддержания мира, стабильности, безопасности, защищённости и свободы судоходства и полётов в регионе, а также необходимость урегулирования всех вопросов мирными средствами в соответствии с международным правом.

Обе стороны выразили мнение, что стабильное и содержательное развитие отношений между Вьетнамом и США отвечает не только интересам двух государств, но и вносит позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и мире.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау договорились поддерживать регулярные контакты и тесную координацию между министерствами иностранных дел двух стран в целях реализации договорённостей, достигнутых руководителями высокого уровня, а также расширения сотрудничества в сферах, соответствующих интересам и приоритетам каждой из сторон.

ИЖВ/ВИА

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