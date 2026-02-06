Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и США продвигают диалог по экономической и торговой политике

Стороны выразили согласие в том, что поддержание регулярного и содержательного диалога по вопросам политики имеет важное значение для укрепления доверия, формирования консенсуса и создания стабильной основы для долгосрочного сотрудничества.

 

Вьетнам и США продвигают диалог по экономической и торговой политике. (Фото: ВИА)

Вьетнам и США продвигают диалог по экономической и торговой политике. (Фото: ВИА

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило: 4 февраля, на полях шестого раунда переговоров по Соглашению о взаимной торговле на справедливой и сбалансированной основе между Вьетнамом и Соединёнными Штатами, исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Ле Мань Хунг провёл рабочую встречу с сенатором США Биллом Хагерти от Республиканской партии, представляющим штат Теннесси.

В ходе встречи стороны сосредоточили внимание на обмене мнениями по стратегическим вопросам, связанным с двусторонним экономическим, торговым и инвестиционным сотрудничеством, в контексте активного развертывания всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и вступления в ключевой этап переговорного процесса по Соглашению о взаимной торговле.

Стороны выразили согласие в том, что поддержание регулярного и содержательного диалога по вопросам политики имеет важное значение для укрепления доверия, формирования консенсуса и создания стабильной основы для долгосрочного сотрудничества.

На встрече исполняющий обязанности Министра Ле Мань Хунг подтвердил, что Вьетнам последовательно придерживается курса на развитие экономических отношений с США на основе гармонизации интересов, баланса и устойчивости.

В условиях активного продвижения двусторонних торговых переговоров исполняющий обязанности Министра подчеркнул стремление к скорейшему достижению результатов, отвечающих интересам обеих стран, что позволит сформировать стабильные правовые рамки, повысить предсказуемость и укрепить доверие делового и инвестиционного сообщества.

В своём выступлении сенатор Билл Хагерти высоко оценил всё более заметную роль и позиции Вьетнама в региональных и глобальных цепочках поставок, а также выразил заинтересованность США в расширении сотрудничества в таких сферах, как высокие технологии, инновации и полупроводниковая промышленность.

Ряд крупных технологических корпораций США, в том числе NVIDIA, в настоящее время рассматривают и изучают возможности инвестирования и сотрудничества во Вьетнаме, рассматривая Вьетнам как приоритетное направление в стратегии переноса и диверсификации цепочек поставок.

Исполняющий обязанности Министра Ле Мань Хунг высоко оценил роль сенатора Билла Хагерти в налаживании связей между политическими кругами и деловым сообществом США с партнёрами во Вьетнаме и предложил сенатору продолжить оказывать поддержку переговорному процессу по двусторонней торговле, содействуя скорейшему завершению переговоров по Соглашению о взаимной торговле на справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной основе.

Исполняющий обязанности Министра также выразил желание укреплять связи между крупными корпорациями США и вьетнамскими предприятиями, ориентируясь на конкретные, углублённые и обладающие высокой добавленной стоимостью проекты сотрудничества.

Стороны договорились продолжать поддерживать обмены на различных уровнях, усиливать координацию политики и деловые контакты, тем самым внося практический вклад в укрепление основы экономического и торгового сотрудничества и способствуя стабильному, содержательному и эффективному развитию вьетнамо-американских отношений в предстоящий период.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Весенняя ярмарка 2026: соединяя рынки для продукции OCOP Вьетнама

Весенняя ярмарка 2026: соединяя рынки для продукции OCOP Вьетнама

Первая Весенняя ярмарка 2026 года, как ожидается, станет важным пространством торгового продвижения, способствующим соединению предприятий и кооперативов с потребителями и партнёрами как внутри страны, так и за рубежом, особенно в период празднования Тэта Биньнго 2026 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top