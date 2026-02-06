Вьетнам и США продвигают диалог по экономической и торговой политике. (Фото: ВИА

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило: 4 февраля, на полях шестого раунда переговоров по Соглашению о взаимной торговле на справедливой и сбалансированной основе между Вьетнамом и Соединёнными Штатами, исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Ле Мань Хунг провёл рабочую встречу с сенатором США Биллом Хагерти от Республиканской партии, представляющим штат Теннесси.



В ходе встречи стороны сосредоточили внимание на обмене мнениями по стратегическим вопросам, связанным с двусторонним экономическим, торговым и инвестиционным сотрудничеством, в контексте активного развертывания всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и вступления в ключевой этап переговорного процесса по Соглашению о взаимной торговле.



Стороны выразили согласие в том, что поддержание регулярного и содержательного диалога по вопросам политики имеет важное значение для укрепления доверия, формирования консенсуса и создания стабильной основы для долгосрочного сотрудничества.



На встрече исполняющий обязанности Министра Ле Мань Хунг подтвердил, что Вьетнам последовательно придерживается курса на развитие экономических отношений с США на основе гармонизации интересов, баланса и устойчивости.



В условиях активного продвижения двусторонних торговых переговоров исполняющий обязанности Министра подчеркнул стремление к скорейшему достижению результатов, отвечающих интересам обеих стран, что позволит сформировать стабильные правовые рамки, повысить предсказуемость и укрепить доверие делового и инвестиционного сообщества.



В своём выступлении сенатор Билл Хагерти высоко оценил всё более заметную роль и позиции Вьетнама в региональных и глобальных цепочках поставок, а также выразил заинтересованность США в расширении сотрудничества в таких сферах, как высокие технологии, инновации и полупроводниковая промышленность.



Ряд крупных технологических корпораций США, в том числе NVIDIA, в настоящее время рассматривают и изучают возможности инвестирования и сотрудничества во Вьетнаме, рассматривая Вьетнам как приоритетное направление в стратегии переноса и диверсификации цепочек поставок.



Исполняющий обязанности Министра Ле Мань Хунг высоко оценил роль сенатора Билла Хагерти в налаживании связей между политическими кругами и деловым сообществом США с партнёрами во Вьетнаме и предложил сенатору продолжить оказывать поддержку переговорному процессу по двусторонней торговле, содействуя скорейшему завершению переговоров по Соглашению о взаимной торговле на справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной основе.



Исполняющий обязанности Министра также выразил желание укреплять связи между крупными корпорациями США и вьетнамскими предприятиями, ориентируясь на конкретные, углублённые и обладающие высокой добавленной стоимостью проекты сотрудничества.



Стороны договорились продолжать поддерживать обмены на различных уровнях, усиливать координацию политики и деловые контакты, тем самым внося практический вклад в укрепление основы экономического и торгового сотрудничества и способствуя стабильному, содержательному и эффективному развитию вьетнамо-американских отношений в предстоящий период.