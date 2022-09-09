Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и США продвигают всеобъемлющее партнерство

8 сентября в Ханое заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок принял заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Д. Дженкинс, находящуюся с визитом во Вьетнаме.
  Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок принимает заместителя госсекретаря США Бонни Д. Дженкинс 8 сентября 2022 г.  

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок подчеркнул, что Вьетнам готов эффективно и практично продвигать всестороннее партнерство с США на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима.

Ха Ким Нгок высоко оценил двусторонние связи в различных областях, особенно в экономике-торговле, преодолении последствий войны, здравоохранении, образовании, изменении климата и энергетическом переходе.

Приветствуя США как одного из важнейших партнеров, Ха Ким Нгок предложил Госдепартаменту США продолжить обмен делегациями и визитами на высоком уровне, укрепляя сотрудничество для преодоления последствий войны, а также в региональных и глобальных вопросах ради мира, стабильности и развития в регионе.

Бонни Д. Дженкинс, со своей стороны, высоко оценил вклад Вьетнама в нераспространение ядерного оружия. Она выразила желание укреплять сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в преодолении последствий войны, здравоохранении и предотвращении пандемий, авиационной безопасности, ядерной энергии в мирных целях и повышении роли женщин в мире и безопасности.

В ходе своего пребывания Дженкинс проведет рабочие встречи с руководителями Министерства транспорта и Управления гражданской авиации Вьетнама, встретится со студентами Дипломатической академии Вьетнама, а также посетит несколько населенных пунктов для активизации сотрудничества в преодолении последствий войны.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top