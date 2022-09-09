Вьетнам и США продвигают всеобъемлющее партнерство

Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок принимает заместителя госсекретаря США Бонни Д. Дженкинс 8 сентября 2022 г.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок подчеркнул, что Вьетнам готов эффективно и практично продвигать всестороннее партнерство с США на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политического режима.

Ха Ким Нгок высоко оценил двусторонние связи в различных областях, особенно в экономике-торговле, преодолении последствий войны, здравоохранении, образовании, изменении климата и энергетическом переходе.

Приветствуя США как одного из важнейших партнеров, Ха Ким Нгок предложил Госдепартаменту США продолжить обмен делегациями и визитами на высоком уровне, укрепляя сотрудничество для преодоления последствий войны, а также в региональных и глобальных вопросах ради мира, стабильности и развития в регионе.

Бонни Д. Дженкинс, со своей стороны, высоко оценил вклад Вьетнама в нераспространение ядерного оружия. Она выразила желание укреплять сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в преодолении последствий войны, здравоохранении и предотвращении пандемий, авиационной безопасности, ядерной энергии в мирных целях и повышении роли женщин в мире и безопасности.

В ходе своего пребывания Дженкинс проведет рабочие встречи с руководителями Министерства транспорта и Управления гражданской авиации Вьетнама, встретится со студентами Дипломатической академии Вьетнама, а также посетит несколько населенных пунктов для активизации сотрудничества в преодолении последствий войны.



