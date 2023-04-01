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Вьетнам и США проводят 12-й диалог по вопросам политики, безопасности и обороны

30 марта в Вашингтоне под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгока и помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Джессики Льюис состоялся 12-й вьетнамско-американский диалог по вопросам политики, безопасности и обороны. На мероприятии обе стороны выражают удовлетворение обширным и практическим развитием отношений в двустороннем, региональном и международном аспектах, основанных на принципе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и политических институтов друг друга.

Ха Ким Нгок отметил, что Вьетнам всегда считал США одним из своих самых важных партнеров, в то время как Дж. Льюис считала, что США последовательно поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам.

Стороны подчеркнули важность двусторонних встреч, консультаций и обменов делегациями для укрепления доверия и взаимопонимания, а также развития сотрудничества и взаимопереплетения интересов между Вьетнамом и США. Они также утверждают, что будут поддерживать откровенный, конструктивный и регулярный диалог по спорным вопросам.

Официальные лица признали прогресс двустороннего сотрудничества в сферах обороны и безопасности, правопорядка и урегулирования послевоенных последствий; соглашаясь продолжать развивать двусторонние оборонные связи стабильными темпами, в соответствии с интересами, условиями и политикой каждой страны, а также расширять сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с транснациональной преступностью и участия в миротворческих миссиях ООН.

Обе стороны разделяли решимость поддерживать сотрудничество в обезвреживании мин и взрывчатых веществ, очищения земли от диоксина, оказании помощи пострадавшим от войны во Вьетнаме и розыске солдат двух стран, пропавших без вести на войне. Представители американской стороны выполняют свои обязательства по продолжению поддержки Вьетнама в совершенствовании его потенциала в области морского права.

Стороны обсудили несколько международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность консультирования по вопросам верховенства закона, свободы и безопасности судоходства и пролета, а также мирного урегулирования соглашений на основе международного права, без угрозы или использования сила. Американская сторона одобряет свою поддержку консенсуса и центральной роли АСЕАН в архитектуре региональной безопасности.

Обе стороны согласились с необходимостью реализации творческих и практических мер по продвижению партнерства между Меконгом и США в ближайшее время.

На заседании лидеров диалога Ха Ким Нгок провел переговоры с руководителями Государственного департамента США, Министерства обороны и Совета национальной безопасности, а также с некоторыми парламентариями и советниками Конгресса и представителями американских предприятий.

Эти встречи способствовали претворению в жизнь результатов телефонных переговоров на высоком уровне 29 марта между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом, а также продвижению двусторонней повестки дня в этом году, когда две страны отмечают 10-летие Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства (2013-2023 гг.).

ИЖВ/ВИА

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