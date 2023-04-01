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Вьетнам и США проводят 12-й диалог по вопросам политики, безопасности и обороны
Ха Ким Нгок отметил, что Вьетнам всегда считал США одним из своих самых важных партнеров, в то время как Дж. Льюис считала, что США последовательно поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам.
Стороны подчеркнули важность двусторонних встреч, консультаций и обменов делегациями для укрепления доверия и взаимопонимания, а также развития сотрудничества и взаимопереплетения интересов между Вьетнамом и США. Они также утверждают, что будут поддерживать откровенный, конструктивный и регулярный диалог по спорным вопросам.
Официальные лица признали прогресс двустороннего сотрудничества в сферах обороны и безопасности, правопорядка и урегулирования послевоенных последствий; соглашаясь продолжать развивать двусторонние оборонные связи стабильными темпами, в соответствии с интересами, условиями и политикой каждой страны, а также расширять сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с транснациональной преступностью и участия в миротворческих миссиях ООН.
Обе стороны разделяли решимость поддерживать сотрудничество в обезвреживании мин и взрывчатых веществ, очищения земли от диоксина, оказании помощи пострадавшим от войны во Вьетнаме и розыске солдат двух стран, пропавших без вести на войне. Представители американской стороны выполняют свои обязательства по продолжению поддержки Вьетнама в совершенствовании его потенциала в области морского права.
Стороны обсудили несколько международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, и подчеркнули важность консультирования по вопросам верховенства закона, свободы и безопасности судоходства и пролета, а также мирного урегулирования соглашений на основе международного права, без угрозы или использования сила. Американская сторона одобряет свою поддержку консенсуса и центральной роли АСЕАН в архитектуре региональной безопасности.
Обе стороны согласились с необходимостью реализации творческих и практических мер по продвижению партнерства между Меконгом и США в ближайшее время.
На заседании лидеров диалога Ха Ким Нгок провел переговоры с руководителями Государственного департамента США, Министерства обороны и Совета национальной безопасности, а также с некоторыми парламентариями и советниками Конгресса и представителями американских предприятий.
Эти встречи способствовали претворению в жизнь результатов телефонных переговоров на высоком уровне 29 марта между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом США Джо Байденом, а также продвижению двусторонней повестки дня в этом году, когда две страны отмечают 10-летие Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства (2013-2023 гг.).