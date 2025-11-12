НОВОСТИ
Вьетнам и США проводят министерские переговоры по двустороннему соглашению о взаимной торговле
Это уже восьмые прямые переговоры на министерском уровне между двумя странами, прошедшие накануне официальных технических переговоров, которые состоятся 12–14 ноября в Вашингтоне. В открытой, откровенной и конструктивной атмосфере министры обменялись мнениями и наметили направления урегулирования ключевых нерешённых вопросов, а также обсудили широкий круг аспектов двусторонних торговых отношений.
Открывая встречу, Торговый представитель США Джеймисон Грир подвёл итоги проделанной работы и высоко оценил факт достижения сторонами договорённости по Совместному заявлению о рамочных условиях справедливого и сбалансированного взаимного торгового соглашения, назвав его важной основой для ускорения и завершения переговорного процесса.
Господин Грир также отметил добросовестный, системный подход и готовность Вьетнама конструктивно рассматривать предложения, выдвинутые США, а также подчеркнул усилия и деловой настрой вьетнамской переговорной делегации. Он дал откровенные и в целом позитивные ответы на ряд предложений вьетнамской стороны.
Со своей стороны министр Нгуен Хонг Зиен подтвердил решимость Вьетнама выстраивать сбалансированные и устойчивые экономические и торговые отношения с США и сообщил о мерах, которые страна предприняла в последнее время для активизации двусторонней торговли.
Министр подчеркнул, что завершение переговоров по взаимному торговому соглашению позволит ещё больше укрепить двусторонние связи не только в торгово-экономической сфере, но и в других областях, соответствуя духу всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США. На этой основе он выдвинул ряд предложений, направленных на продвижение переговорного процесса.
Кроме того, министр предложил обеим сторонам применять прагматичный и гибкий подход, исходя из взаимных интересов. Эти предложения были приняты к сведению Торговым представителем США Джеймисоном Гриром, который поручил техническим специалистам США проработать их совместно с вьетнамской стороной.
Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний раунд переговоров имеет важное значение для устранения оставшихся разногласий и скорейшего завершения взаимного торгового соглашения, которое принесёт пользу как Вьетнаму, так и США.