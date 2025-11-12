Báo Ảnh Việt Nam

Вьетнам и США проводят министерские переговоры по двустороннему соглашению о взаимной торговле

Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний раунд переговоров имеет важное значение для устранения оставшихся разногласий и скорейшего завершения взаимного торгового соглашения, которое принесёт пользу как Вьетнаму, так и США.
  Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, руководитель правительственной переговорной делегации, и Торговый представитель США Джеймисон Грир, руководитель американской переговорной делегации. Фото: moit.gov.vn  
В рамках переговоров по двустороннему соглашению о взаимной торговле между Вьетнамом и США 10 ноября в Вашингтоне (США) состоялась встреча между министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном, руководителем правительственной переговорной делегации, и Торговым представителем США Джеймисоном Гриром, возглавляющим американскую переговорную делегацию.

Это уже восьмые прямые переговоры на министерском уровне между двумя странами, прошедшие накануне официальных технических переговоров, которые состоятся 12–14 ноября в Вашингтоне. В открытой, откровенной и конструктивной атмосфере министры обменялись мнениями и наметили направления урегулирования ключевых нерешённых вопросов, а также обсудили широкий круг аспектов двусторонних торговых отношений.

Открывая встречу, Торговый представитель США Джеймисон Грир подвёл итоги проделанной работы и высоко оценил факт достижения сторонами договорённости по Совместному заявлению о рамочных условиях справедливого и сбалансированного взаимного торгового соглашения, назвав его важной основой для ускорения и завершения переговорного процесса.

Господин Грир также отметил добросовестный, системный подход и готовность Вьетнама конструктивно рассматривать предложения, выдвинутые США, а также подчеркнул усилия и деловой настрой вьетнамской переговорной делегации. Он дал откровенные и в целом позитивные ответы на ряд предложений вьетнамской стороны.

Со своей стороны министр Нгуен Хонг Зиен подтвердил решимость Вьетнама выстраивать сбалансированные и устойчивые экономические и торговые отношения с США и сообщил о мерах, которые страна предприняла в последнее время для активизации двусторонней торговли.

Министр подчеркнул, что завершение переговоров по взаимному торговому соглашению позволит ещё больше укрепить двусторонние связи не только в торгово-экономической сфере, но и в других областях, соответствуя духу всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и США. На этой основе он выдвинул ряд предложений, направленных на продвижение переговорного процесса.

Кроме того, министр предложил обеим сторонам применять прагматичный и гибкий подход, исходя из взаимных интересов. Эти предложения были приняты к сведению Торговым представителем США Джеймисоном Гриром, который поручил техническим специалистам США проработать их совместно с вьетнамской стороной.

Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний раунд переговоров имеет важное значение для устранения оставшихся разногласий и скорейшего завершения взаимного торгового соглашения, которое принесёт пользу как Вьетнаму, так и США.

