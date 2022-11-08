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НОВОСТИ

Вьетнам и США подтвердили сотрудничество в выполнении обязательства по изменению климата

На встрече, министр Чан Хонг Ха вновь подтвердил обязательства по достижению «нулевых» чистых выбросов к 2050 году, взятое Вьетнамом в COP26.
  Борьба с изменением климата является самым важным посланием COP27. Фото: ВИА/Getty Images  
Как передает корреспондент ВИА в Каир, 7 ноября, делегация Вьетнама во главе с Министром природных ресурсов и окружающей среды Чан Хонг Ха провела рабочую встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джон Керри для обсуждения сотрудничества в реализации обязательства об изменения климата и процессе энергетического перехода Вьетнама.

Рабочая встреча проходила на полях 27-й конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая проходит с 6 по 18 ноября в египетском городе Шарм-Эль-Шейх.

На встрече, министр Чан Хонг Ха вновь подтвердил обязательства по достижению «нулевых» чистых выбросов к 2050 году, взятое Вьетнамом в COP26.

Он также заявил, что Вьетнам развертывал всеобъемлющие меры в областях энергетического перехода с целью достижении обязательства.

Однако г-н Чан Хонг Ха отметил, что параллельное обеспечение энергетической безопасности для развития экономики и сокращение выбросов парниковых газов является трудным и сложным вопросом, нуждающимся в поддержке международного сообщества в сфере технологии и финансов.

Министр предложил, чтобы США и Большая семерка (G7) выполнили обязательства о справедливом энергетическом переходе, подтвердив, что Вьетнам взял четкие обязательства, что и следует партнерам.

На встрече Чан Хонг Ха и Джон Керри обсудили меры по выполнению цели противодействовать климатическим изменениям, и также контролировать повышение температуры на уровне до 1,5 градуса Цельсия по Парижскому соглашению об изменении климата.

Со своей стороны, специальный представитель США заявил, в группе США уже объявил о своих обязательствах, и сообщил, что G7 пересмотрит содержание внутренних обязательств Группы.

Г-н Джон Керри подтвердил поддержку Вьетнаму в процессе энергетического перехода, реагирования с изменением климата, и также активное содействие сотрудничеству и реализации обязательства с Вьетнамом.

ВИА

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