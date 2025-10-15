Вьетнам и США поддерживают обмен мнениями, направленный на заключение взаимного торгового соглашения

Заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан поздравил Брайана Свайцера с утверждением Сенатом США его кандидатуры на должность заместителя Торгового представителя США, вступившего в силу с 19 сентября 2025 года.

Во время беседы обе стороны с удовлетворением отметили, что за 30 лет после установления дипломатических отношений, 10 лет после создания всеобъемлющего партнёрства и более двух лет после его повышения до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства отношения между Вьетнамом и США развиваются активно и по существу во всех сферах. При этом сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций продолжает оставаться опорой и движущей силой, определяющей общий характер двусторонних связей.

В 2024 году объём двусторонней торговли достиг почти 150 миллиардов долларов США; Соединённые Штаты стали вторым по величине торговым партнёром и одним из важнейших экспортных рынков Вьетнама, занимая при этом 11-е место из 142 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.

Заместитель министра Нгуен Шинь Нят Тан подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает США как одного из своих ключевых стратегических партнёров, и подчеркнул стремление Вьетнама продолжать тесное взаимодействие с американской стороной для продвижения переговорного процесса по взаимному торговому соглашению на основе справедливости, баланса и взаимной выгоды, что позволит укрепить взаимопонимание, повысить уровень стратегического доверия и содействовать устойчивому развитию и стабильности двусторонних отношений.

В свою очередь, заместитель Торгового представителя США Брайан Свайцер дал положительную оценку текущему ходу сотрудничества, отметив, что, несмотря на наличие некоторых технических вопросов, требующих дальнейшего обсуждения, переговоры между сторонами проходят успешно благодаря эффективной координации на всех уровнях — от министров и заместителей руководителей переговорных делегаций до экспертных и технических групп.

Обе стороны договорились поддерживать регулярные контакты и прилагать усилия для достижения взаимного торгового соглашения, отвечающего интересам и приоритетам обеих стран.