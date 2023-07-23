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Вьетнам и США обсуждают решения в области климатического финансирования
Мероприятие прошло в рамках официального визита во Вьетнам министра финансов США Джанет Йеллен.
Выступавшие на встрече отметили, что в период после пандемии COVID-19 мировая экономика по-прежнему сталкивается с многочисленными трудностями, включая высокую и устойчивую инфляцию, тенденцию к ужесточению денежно-кредитной политики, нарушение цепочек поставок, замедление роста и риски рецессии. Кроме того, странам приходится решать проблемы, связанные с изменением климата.
Эти проблемы негативно сказываются на производственной и коммерческой деятельности предприятий, а также на качестве жизни людей, считают они.
Глава SBV Нгуен Тхи Хонг отметила, что центральный банк Вьетнама всегда твердо придерживается цели сдерживания инфляции, стабилизации макроэкономики и обеспечения безопасности банковской системы. Для этого он внимательно следит за ситуацией, проактивно использует меры и инструменты на соответствующих уровнях и в соответствующие моменты времени, определяет фокус каждого периода для принятия соответствующих мер, а также тесно координирует денежно-кредитную политику с фискальной и другими видами макроэкономической политики.
При этом Йеллен отметила, что США придерживаются приоритетных направлений политики, направленных на укрепление устойчивости производственно-сбытовых цепочек и содействие мощному и всестороннему росту, и что они готовы сотрудничать с Вьетнамом в преодолении трудностей и развитии их экономик.
Говоря о мерах по борьбе с изменением климата, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама Данг Куок Кхань назвал изменение климата необратимой тенденцией и самым серьезным вызовом для человечества на сегодняшний день. Поэтому борьба с изменением климата становится одним из приоритетов всех решений в области развития в мире.
Вьетнам, как одна из стран, наиболее сильно пострадавших от изменения климата, играет активную и ответственную роль в сокращении выбросов парниковых газов и адаптации к этому глобальному явлению. Он также предпринимает шаги по переходу на зеленую модель развития. На 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) страна взяла на себя обязательство достичь чистого нуля выбросов к 2050 году, а недавно одобрила политическую декларацию о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) с партнерами по G7 и не по G7, продолжил он.
Йеллен отметила, что для минимизации негативных последствий изменения климата странам потребуется много времени и ресурсов, добавив, что США придают большое значение роли многосторонних банков развития (МБР) и частного сектора в мобилизации финансирования для проектов и программ по борьбе с изменением климата.
Между тем, отметила Хонг, банковский сектор Вьетнама, являясь важным источником финансирования экономики, всегда осознает свою роль в обеспечении финансирования для реализации Целей устойчивого развития.
Она разделила мнение Йеллен о том, что страны могут диверсифицировать источники капитала для "зеленых" проектов с помощью таких МБР, как Всемирный банк (ВБ) и Азиатский банк развития (АБР), чтобы использовать долгосрочные кредиты с разумной стоимостью для решения проблем изменения климата.
Встреча, собравшая более 300 участников, среди которых было много женщин-чиновников и студентов FTU, подтвердила роль и внимание женщин, а также осознание и решимость молодежи объединить усилия для решения таких глобальных проблем, как изменение климата, для достижения более экологичного общества и устойчивого и процветающего будущего для всех.