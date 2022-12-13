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Вьетнам и США обсуждают поиск пропавших без вести военнослужащих США во Вьетнаме

12 декабря в Ханое министр общественной безопасности генерал То Лам принял делегацию американской Национальной Лиги семьей военнопленных и пропавших без вести военнослужащих (POW/MIA).
  Министр общественной безопасности То Лам принимает директора Американской Лиги семьей военнопленных и пропавших без вести военнослужащих (POW/MIA) Энн Миллс Гриффит. Фото: Фам Киен/ВИА  
Генерал То Лам приветствовал исполнительного директора Лиги Энн Миллс Гриффитс и членов делегации, посещающих Вьетнам в очередной раз после визита в январе 2018 года для обсуждения дел, связанных с поиском американских военнослужащих, пропавших без вести, он уверен, что эти обмены мнениями по гуманитарным вопросам получат полное сотрудничество со стороны вьетнамского правительства и народа.

То Лам отметил, что визит Гриффитса проходит на фоне растущих отношений между Вьетнамом и США, и что две страны по-прежнему обладают большим потенциалом сотрудничества во всех областях.

Он выразил надежду, что деятельность Лиги станет опорой и ярким пятном во вьетнамо-американских отношениях.

Со своей стороны, Гриффитс заявила, что Лига продолжит работу с вьетнамскими властями, включая министерство национальной обороны, министерство общественной безопасности и вьетнамское управление по поиску пропавших без вести, в усилиях по поиску пропавших без вести, тем самым способствуя урегулирование последствий войны во Вьетнаме и укрепление общего двустороннего сотрудничества.

ВИА

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