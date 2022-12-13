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Вьетнам и США обсуждают поиск пропавших без вести военнослужащих США во Вьетнаме
То Лам отметил, что визит Гриффитса проходит на фоне растущих отношений между Вьетнамом и США, и что две страны по-прежнему обладают большим потенциалом сотрудничества во всех областях.
Он выразил надежду, что деятельность Лиги станет опорой и ярким пятном во вьетнамо-американских отношениях.
Со своей стороны, Гриффитс заявила, что Лига продолжит работу с вьетнамскими властями, включая министерство национальной обороны, министерство общественной безопасности и вьетнамское управление по поиску пропавших без вести, в усилиях по поиску пропавших без вести, тем самым способствуя урегулирование последствий войны во Вьетнаме и укрепление общего двустороннего сотрудничества.