Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и США завершили третий раунд двусторонних торговых переговоров

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен обсудил тарифы и более широкое торговое сотрудничество с министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем (USTR) послом Джеймисоном Гриром в ходе третьего раунда переговоров, который проходил в Вашингтоне с 9 по 12 июня.

За четыре дня обе стороны добились значительного прогресса, сократив разногласия во всех обсуждаемых областях, сообщило 15 июня Министерство промышленности и торговли Вьетнама.
Переговоры характеризовались откровенным и конструктивным обменом мнениями, особенно по вопросам, затронутым в официальном ответном документе Вьетнама, ранее представленном американской стороне. Обе делегации также нашли время, чтобы выслушать анализ и аргументацию друг друга, чтобы продвинуться к взаимоприемлемым решениям.
Стороны также договорились провести в ближайшие дни онлайн-встречу на рабочем уровне, чтобы продолжить решение нерешенных вопросов и подготовиться к виртуальному диалогу на уровне министров между секретарем Говардом Лутником и министром Нгуен Хонг Зиеном.
В заключительный день переговоров на техническом уровне министр Нгуен Хонг Зиен провел прямую встречу с секретарем Говардом Лутником и послом Джеймисоном Гриром.
Это был первый случай, когда США инициировали обсуждение на уровне министров в таком формате. Основываясь на результатах четырехдневных обсуждений, министр Нгуен Хонг Зиен представил несколько предложений по ускорению переговорного процесса и достижению существенных результатов.
И секретарь Говард Лутник, и посол Джеймисон Грир высоко оценили добрую волю и усилия Вьетнама на протяжении всех переговоров. Они в основном согласились с предложениями министра Нгуен Хонг Зиена, рассматривая их как прочную основу для продолжения технических обсуждений и работы по достижению окончательного соглашения между двумя сторонами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Позиционирование вьетнамской ценности за рубежом в эпоху цифровых технологий

Позиционирование вьетнамской ценности за рубежом в эпоху цифровых технологий

Днем 15 июня в зале заседаний Сената венгерского парламента более 300 делегатов, представляющих женские организации из 18 европейских стран, посетили форум на тему «Позиционирование ценности Вьетнама за рубежом в цифровую эпоху и эпоху искусственного интеллекта».
ПОДРОБНЕЕ

Top