Вьетнам и США завершили третий раунд двусторонних торговых переговоров

За четыре дня обе стороны добились значительного прогресса, сократив разногласия во всех обсуждаемых областях, сообщило 15 июня Министерство промышленности и торговли Вьетнама.

Переговоры характеризовались откровенным и конструктивным обменом мнениями, особенно по вопросам, затронутым в официальном ответном документе Вьетнама, ранее представленном американской стороне. Обе делегации также нашли время, чтобы выслушать анализ и аргументацию друг друга, чтобы продвинуться к взаимоприемлемым решениям.

Стороны также договорились провести в ближайшие дни онлайн-встречу на рабочем уровне, чтобы продолжить решение нерешенных вопросов и подготовиться к виртуальному диалогу на уровне министров между секретарем Говардом Лутником и министром Нгуен Хонг Зиеном.

В заключительный день переговоров на техническом уровне министр Нгуен Хонг Зиен провел прямую встречу с секретарем Говардом Лутником и послом Джеймисоном Гриром.

Это был первый случай, когда США инициировали обсуждение на уровне министров в таком формате. Основываясь на результатах четырехдневных обсуждений, министр Нгуен Хонг Зиен представил несколько предложений по ускорению переговорного процесса и достижению существенных результатов.

И секретарь Говард Лутник, и посол Джеймисон Грир высоко оценили добрую волю и усилия Вьетнама на протяжении всех переговоров. Они в основном согласились с предложениями министра Нгуен Хонг Зиена, рассматривая их как прочную основу для продолжения технических обсуждений и работы по достижению окончательного соглашения между двумя сторонами.