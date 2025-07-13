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Вьетнам и США видят обнадеживающие результаты в урегулировании последствий войны
Два бывших противника вместе работают над устранением последствий войны, включая обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, поиск пропавших без вести в ходе боевых действий и ликвидацию последствий агента оранж/диоксина. Эти усилия стали основой отношений между Вьетнамом и США, способствуя их перерастанию во всеобъемлющее стратегическое партнерство.
В заранее записанном видеообращении, показанном на семинаре, посвященном 50-летию окончания войны и пути к миру и примирению, бывший сенатор США Патрик Лихи, сыгравший важную роль в развитии сотрудничества между США и Вьетнамом по вопросам наследия войны, подчеркнул, что некоторые из самых страшных последствий войны сохранились еще долго после прекращения боевых действий, включая заражение агентом оранж/диоксином, мины и другие неразорвавшиеся бомбы, людей с тяжелыми физическими и когнитивными нарушениями и сотни тысяч до сих пор пропавших без вести.
По словам бывшего сенатора, на протяжении более трех десятилетий демократы и республиканцы в Конгрессе США, Агентство США по международному развитию (USAID), Министерство обороны, ветераны США и участники Рабочей группы по наследию войны совместно работали над устранением последствий войны, постепенно восстанавливая доверие и укрепляя связи с Вьетнамом.
Вьетнам по-прежнему сталкивается с серьезной проблемой НРБ, особенно от кассетных боеприпасов, использовавшихся США во время войны. По данным Государственного департамента США на январь 2025 года, США остаются крупнейшим донором в области исследования и обезвреживания НРБ во Вьетнаме, общий объем финансирования с 1993 года превысил 250 миллионов долларов США.
Правительства двух стран установили официальные рамки сотрудничества в этой области на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2013 году, и укрепили их совместным планом действий, принятым в 2023 году. С 1994 года благодаря помощи США удалось значительно сократить площади, загрязненные НРБ, в центральном Вьетнаме, а также повысить осведомленность населения о рисках, связанных с НРБ, улучшить условия жизни и обеспечить безопасность местного населения.
С 1991 года правительство США через USAID выделило более 155 миллионов долларов США на улучшение качества жизни инвалидов в районах, сильно пострадавших от агента оранж/диоксина и НРБ. Это сотрудничество продолжает расширяться как по масштабам, так и по глубине. В частности, с 2011 по 2017 год США и Вьетнам успешно завершили проект по восстановлению диоксина в аэропорту Дананга стоимостью 110 миллионов долларов США, финансируемый США. В настоящее время обе страны реализуют гораздо более масштабный проект по восстановлению окружающей среды в аэропорту Бьенхоа, который рассчитан на 10 лет (2019-2029 гг.) с общим бюджетом 450 млн долларов США.
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в кулуарах семинара Чарльз Бейли, соавтор книги "От врагов к партнерам: Вьетнам, США и агент оранж", подчеркнул, что даже спустя полвека после окончания войны болезненное наследие войны, такое как агент оранж и НРБ, все еще требует неотложного внимания.
«Еще многое предстоит сделать, будь то неразорвавшиеся боеприпасы или поддержка вьетнамцев в поиске и идентификации пропавших без вести солдат того времени, или, в особенности, жертв агента оранжа и НРБ», - сказал он.
Он похвалил правительство Вьетнама за его долгосрочные и масштабные усилия по поддержке жертв и подчеркнул, что постоянная помощь США - как в виде наращивания потенциала, так и в виде прямой поддержки - по-прежнему имеет решающее значение для того, чтобы помочь семьям преодолеть трудности и интегрироваться в более широкое развитие страны.
"Давайте не позволим этим людям остаться позади. В этом и заключается смысл американской помощи жертвам агента оранж» и НРБ", - сказал он. Выразив особую озабоченность молодыми жертвами агента оранж и НРБ - теми, кто представляет собой будущее Вьетнама, - Бейли подчеркнул необходимость продолжать оказывать им поддержку, как в виде материальной помощи, так и в виде наращивания потенциала общин.
Он похвалил правительство Вьетнама за его долгосрочные и масштабные усилия по поддержке жертв и подчеркнул, что постоянная помощь США - как в виде наращивания потенциала, так и в виде прямой поддержки - по-прежнему имеет решающее значение для того, чтобы помочь семьям преодолеть трудности и интегрироваться в более широкое развитие страны.
"Давайте не позволим этим людям остаться позади. В этом и заключается смысл американской помощи жертвам агента оранж и НРБ", - сказал он.
Он призвал США продолжать оказывать помощь в очистке диоксина до тех пор, пока она не будет полностью завершена, как это было сделано с проектом аэропорта Дананга в 2017 году. По словам Бейли, на авиабазе Бьенхоа очистка от диоксина займет гораздо больше времени - возможно, 10 лет.
Бейли подчеркнул, что доведение этих усилий до конца крайне важно, поскольку они имеют глубокое значение для двусторонних отношений Вьетнама и США.
Поскольку обе страны отмечают 30-летие нормализации дипломатических отношений, это событие дает возможность подтвердить гуманитарные обязательства и адаптировать стратегии сотрудничества к устойчивому развитию, чтобы усилия по преодолению последствий войны стали свидетельством примирения и полностью преобразованного партнерства.