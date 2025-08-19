НОВОСТИ
Вьетнам и Соединённое Королевство сотрудничают в развитии полупроводниковой промышленности
Выступая на форуме, директор NIC Ву Куок Хи отметил, что Вьетнам находится на ключевом этапе развития, стремясь к устойчивому росту на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, при этом полупроводники рассматриваются как одна из стратегических отраслей. Партия и Государство приняли ряд важных решений, включая Резолюцию № 57 о прорыве в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, Стратегию развития полупроводниковой промышленности, а также Программу подготовки кадров для этой отрасли.
Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии во Вьетнаме Иэн Фрю представил британское видение развития полупроводниковой промышленности и отметил: обе страны ставят технологии в центр своих национальных стратегий роста, где полупроводники играют ключевую роль. «Убеждён, что это событие станет важным началом для укрепления связей, открытия новых возможностей и конкретизации стратегических договорённостей, чтобы превратить сферу полупроводников в один из столпов отношений Вьетнам - Соединённое Королевство», - заявил посол.
На форуме представители Вьетнама и Соединённого Королевства представили содержательные выступления о планах развития полупроводниковой промышленности, перспективах сотрудничества и направлениях совместной деятельности.
Британская сторона ознакомила участников с решениями в области анализа, производства полупроводниковых материалов и критически важных минералов, поделилась опытом в исследованиях, обучении и сотрудничестве по проектированию чипов, материалов и фотонного оборудования.
Вьетнамские представители, в свою очередь, подтвердили готовность к совместной подготовке кадров, исследованиям и разработке полупроводниковой продукции, с ориентацией на более глубокое включение во всемирную цепочку поставок.
В рамках программы предприятия, институты и университеты двух стран получили возможность для встреч, обмена информацией, поиска партнёров и построения деловых связей.
На форуме компании и организации Соединённого Королевства выразили готовность к сотрудничеству и поддержку Вьетнама в развитии стратегических отраслей, таких как полупроводниковая промышленность и экосистема инноваций, что будет способствовать укреплению и практическому развитию партнёрства Вьетнам — Соединённое Королевство, принося ощутимые выгоды обеим сторонам.