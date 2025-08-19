Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам и Соединённое Королевство сотрудничают в развитии полупроводниковой промышленности

Компании и организации Соединённого Королевства выразили готовность к сотрудничеству и поддержку Вьетнама в развитии стратегических отраслей, таких как полупроводниковая промышленность и экосистема инноваций. 18 августа в Ханое Национальный центр инноваций (NIC) совместно с Посольством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии во Вьетнаме организовал «Вьетнамско-британский форум по полупроводникам». Мероприятие объединило технологические компании, научно-исследовательские институты, университеты, организации и экспертов двух стран с целью продвижения сотрудничества в сфере полупроводников - одной из стратегических отраслей, определённых Партией и Государством в качестве движущей силы социально-экономического роста в условиях цифровой трансформации и международной интеграции.

Выступая на форуме, директор NIC Ву Куок Хи отметил, что Вьетнам находится на ключевом этапе развития, стремясь к устойчивому росту на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, при этом полупроводники рассматриваются как одна из стратегических отраслей. Партия и Государство приняли ряд важных решений, включая Резолюцию № 57 о прорыве в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, Стратегию развития полупроводниковой промышленности, а также Программу подготовки кадров для этой отрасли.

Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии во Вьетнаме Иэн Фрю представил британское видение развития полупроводниковой промышленности и отметил: обе страны ставят технологии в центр своих национальных стратегий роста, где полупроводники играют ключевую роль. «Убеждён, что это событие станет важным началом для укрепления связей, открытия новых возможностей и конкретизации стратегических договорённостей, чтобы превратить сферу полупроводников в один из столпов отношений Вьетнам - Соединённое Королевство», - заявил посол.

На форуме представители Вьетнама и Соединённого Королевства представили содержательные выступления о планах развития полупроводниковой промышленности, перспективах сотрудничества и направлениях совместной деятельности.

Британская сторона ознакомила участников с решениями в области анализа, производства полупроводниковых материалов и критически важных минералов, поделилась опытом в исследованиях, обучении и сотрудничестве по проектированию чипов, материалов и фотонного оборудования.

Вьетнамские представители, в свою очередь, подтвердили готовность к совместной подготовке кадров, исследованиям и разработке полупроводниковой продукции, с ориентацией на более глубокое включение во всемирную цепочку поставок.

В рамках программы предприятия, институты и университеты двух стран получили возможность для встреч, обмена информацией, поиска партнёров и построения деловых связей.

На форуме компании и организации Соединённого Королевства выразили готовность к сотрудничеству и поддержку Вьетнама в развитии стратегических отраслей, таких как полупроводниковая промышленность и экосистема инноваций, что будет способствовать укреплению и практическому развитию партнёрства Вьетнам — Соединённое Королевство, принося ощутимые выгоды обеим сторонам.

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Генеральный секретарь То Лам принял участие в церемонии передачи здания Резиденции Бакбо, № 2 Ле Тхак (Ханой)

Передача здания Резиденции Бакбо знаменует момент возрождения исторического наследия и открывает новую страницу в истории этого архитектурного символа.
