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Вьетнам и Сингапур укрепляют сотрудничество в создании региональной цепочки создания стоимости в индустрии халяль
Как сообщает корреспондент ВИА в Сингапуре, именно эта тема стала центральной на Бизнес-форуме Halal 2026 под девизом «Сингапур, Вьетнам и за их пределами: совместное создание региональной цепочки создания стоимости в индустрии халяль», состоявшемся 27 июня в Сингапуре. Мероприятие было организовано Торговым представительством Вьетнама в Сингапуре совместно с банком Maybank и организацией Dawn Horizon и собрало представителей государственных органов, организаций по сертификации, финансовых институтов и деловых кругов стран региона.
Открывая форум, Посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань отметил, что экономические отношения между Вьетнамом и Сингапуром продолжают динамично развиваться. По его словам, объём двусторонней торговли в 2025 году достиг почти 40 млрд сингапурских долларов (около 30,9 млрд долларов США), при этом Сингапур сохраняет позиции крупнейшего иностранного инвестора во Вьетнаме.
По словам Посла, экономика халяль открывает новое пространство для двустороннего сотрудничества, способствуя дальнейшему наполнению содержанием отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Посол подчеркнул, что сегодня экономика халяль обслуживает почти 2 миллиарда мусульманских потребителей во всём мире. Её ежегодный объём оценивается более чем в 7 триллионов долларов США и охватывает широкий спектр отраслей — от производства продуктов питания, напитков, фармацевтической продукции и косметики до туризма, логистики, финансовых услуг и цифровых сервисов. Одновременно устойчиво растёт спрос на продукцию, сертифицированную по стандартам «Халяль», как в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, так и в Европе, Африке и Северной Америке.
По словам Чан Фыок Аня, Вьетнам рассматривает развитие индустрии халяль как стратегическую возможность для диверсификации экспортных рынков и повышения устойчивости национальных цепочек поставок. Правительство страны уже утвердило Национальную стратегию по развитию международного сотрудничества в целях развития индустрии халяль до 2030 года, одновременно содействуя министерствам, ведомствам, местным органам власти и предприятиям в совершенствовании системы сертификации «Халяль», модернизации производственных процессов в соответствии со стандартами «Халяль» и расширении международного сотрудничества.
Говоря о перспективах двустороннего взаимодействия, Посол отметил, что Вьетнам обладает значительными преимуществами в сельском хозяйстве, аквакультуре, пищевой промышленности и производственном секторе, тогда как сильными сторонами Сингапура являются финансовый сектор, логистика, инновации и международно признанная система сертификации. Объединение этих преимуществ позволит сформировать конкурентоспособную региональную цепочку создания стоимости в индустрии халяль, которая обеспечит эффективную связь производителей стран АСЕАН с мировыми рынками.
Посол также сообщил, что 8–9 июля в провинции Кханьхоа Вьетнам примет Форум по халяльному туризму на тему «Вьетнам — новое направление для мусульманского туризма», который станет ещё одной возможностью представить международному сообществу потенциал страны в сфере индустрии халяль.
Со своей стороны руководитель направления по Таиланду, Малайзии и Филиппинам Федерации бизнеса Сингапура (SBF) Тан Тек Ли отметил, что Вьетнам становится одним из важнейших производственных центров региона и всё активнее привлекает международные инвестиции. По его словам, SBF стремится выполнять роль связующего звена, расширяя деловые контакты между предприятиями двух стран и тем самым содействуя процессам индустриализации и развитию региональной цепочки создания стоимости в индустрии халяль.
По мнению Тан Тек Ли, главным препятствием сегодня остаются различия между национальными системами сертификации «Халяль» в странах Юго-Восточной Азии. Если государства региона смогут перейти к гармонизации стандартов или внедрить механизм взаимного признания халяльной сертификации, процедуры регулирования, контроля качества и обращения товаров значительно упростятся, что станет дополнительным стимулом для развития региональной торговли.
Он также отметил, что для расширения присутствия продукции «Халяль» из Вьетнама на рынке Сингапура и других международных рынках предприятиям необходимо активнее инвестировать в исследования и разработки (R&D), инновации, а также использовать Сингапур в качестве транзитно-распределительного и логистического центра для дальнейшего освоения зарубежных рынков.
Аналогичной точки зрения придерживается основатель и генеральный директор организации Dawn Horizon Деви Суратти. По её оценке, Вьетнам располагает весьма благоприятными условиями для развития индустрии халяль благодаря твёрдой государственной поддержке, а также значительному потенциалу в производстве сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры и пищевой промышленности.
По её словам, на фоне растущего внимания многих государств — от стран Ближнего Востока до государств Юго-Восточной Азии — к вопросам обеспечения продовольственной безопасности спрос на качественное сырьё постоянно увеличивается. Это создаёт благоприятные возможности для расширения производства продукции, соответствующей стандартам «Халяль», и увеличения её экспорта на рынки Ближнего Востока, Малайзии и других стран.
Деви Суратти считает, что страны АСЕАН способны сформировать взаимодополняющую региональную цепочку создания стоимости в индустрии халяль, в рамках которой сырьё может производиться во Вьетнаме, проходить глубокую переработку в Сингапуре, а затем поставляться на крупнейшие мировые потребительские рынки. Такая модель позволит каждому государству максимально использовать собственные конкурентные преимущества и одновременно повысить совокупную конкурентоспособность АСЕАН на мировом рынке халяль.
«Действуя сообща, мы сможем создать значительно большую добавленную стоимость, чем если каждая страна будет развивать эту отрасль самостоятельно», — подчеркнула она, призвав государственные органы, деловые круги и научное сообщество укреплять сотрудничество для более эффективного освоения мирового рынка халяль, объём которого оценивается в несколько триллионов долларов США.
Участники форума отметили, что мероприятие не только открыло новые возможности для установления контактов между предприятиями Вьетнама и Сингапура, но и внесло вклад в развитие сотрудничества между странами АСЕАН в целях формирования устойчивой региональной цепочки создания стоимости в индустрии халяль. Ожидается, что сочетание производственного потенциала Вьетнама, финансово-логистической экосистемы Сингапура и курса на гармонизацию стандартов в регионе позволит АСЕАН значительно укрепить свои позиции на мировой карте экономики халяль.