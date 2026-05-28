Вьетнам и Сингапур укрепляют политическое доверие и повышают уровень стратегической координации

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг. Фото: ВИА При этом всё большее внимание уделяется перспективным направлениям сотрудничества, способствующим устойчивому развитию обеих стран и укреплению региональной интеграции в рамках АСЕАН.

Об этом заместитель министра заявил в интервью прессе накануне государственного визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама в Сингапур, который пройдет с 29 по 31 мая.

По словам Нгуен Мань Кыонга, установление стратегического партнерства в 2013 году и его последующее повышение до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в 2025 году стали важной вехой в развитии двусторонних отношений. Этот шаг отражает высокий уровень политического доверия, всё более тесное переплетение интересов и общее стратегическое видение в условиях меняющейся международной обстановки.

В настоящее время Сингапур является одним из ключевых экономических партнеров Вьетнама и занимает второе место среди иностранных инвесторов. В стране реализуется свыше 4 500 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом почти 97 млрд долларов США. Сингапурские инвестиции охватывают широкий спектр отраслей, включая обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, логистику, недвижимость, финансы, высокие технологии и современные услуги, внося значительный вклад в экономический рост, создание рабочих мест и структурную перестройку экономики Вьетнама.

Одним из наиболее ярких символов двустороннего сотрудничества стала сеть вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP). После создания первого парка VSIP эта модель распространилась на многие провинции и города Вьетнама. На новом этапе развития сеть ориентируется на более «зеленые», интеллектуальные и технологичные модели, соответствующие целям устойчивого развития.

Вьетнам и Сингапур также активно развивают сотрудничество в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные, полупроводниковые технологии, чистая энергетика, «зеленый» переход и развитие финансовых центров. В частности, обе страны продвигают инициативы по укреплению технологической взаимосвязанности и инновационного потенциала посредством объединения технологических экосистем, инновационных центров, технологических предприятий и кадровых ресурсов высококвалифицированных специалистов.

По словам дипломата, это направление имеет стратегическое значение для долгосрочного сотрудничества, поскольку отвечает потребностям развития Вьетнама и опирается на сравнительные преимущества Сингапура.

На протяжении многих лет Сингапур оказывает Вьетнаму поддержку в подготовке руководящих кадров, управленцев и высококвалифицированных специалистов в рамках различных практических программ сотрудничества.

Две страны поддерживают регулярный обмен делегациями и контакты на высоком уровне, а также тесно координируют действия на региональных и международных форумах, особенно в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Они разделяют общие интересы в поддержании мира и стабильности, продвижении открытой торговли, обеспечении свободы судоходства и укреплении центральной роли АСЕАН в формирующейся региональной архитектуре.

Нгуен Мань Кыонг подчеркнул, что визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама имеет особое значение для продвижения и практической реализации рамок всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Визит проходит на фоне динамичного развития двусторонних отношений, когда обе страны стремятся модернизировать модели роста, повысить конкурентоспособность и адаптироваться к быстрым изменениям мировой экономики.

Прежде всего ожидается, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению политического доверия и углублению стратегической координации между двумя сторонами. В условиях растущей неопределенности и нестабильности в региональной и глобальной обстановке особое значение приобретают регулярные контакты на высоком уровне, согласование стратегических подходов к развитию и более тесная координация на многосторонних площадках.

В экономической сфере обе страны намерены углублять сотрудничество в области инвестиций, торговли, финансов и взаимосвязанности цепочек поставок. Сингапур обладает значительными преимуществами в сфере технологий, финансов, логистики и современного управления, тогда как Вьетнам располагает динамичным рынком, многочисленной рабочей силой и устойчивыми темпами экономического роста. Такая взаимодополняемость открывает значительные возможности для расширения сотрудничества в новый период.

Одним из ключевых направлений визита станет продвижение более глубокого и практического сотрудничества в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. Ожидается, что обе страны расширят взаимодействие в сферах искусственного интеллекта, больших данных, полупроводниковых технологий, «умных» городов, цифровой экономики, цифрового правительства и инициатив «зеленого» перехода. Эти направления рассматриваются как стратегически важные для долгосрочного развития Вьетнама.

Ожидается, что технологические и инновационные инициативы, такие как «Tech Connect», создадут новую платформу сотрудничества между тремя ключевыми опорами обеих стран — государством, академическим сообществом и бизнесом. Речь идет о регулирующих органах, научно-исследовательских институтах, университетах, технологических предприятиях и инновационных центрах. Предполагается, что такое взаимодействие будет способствовать формированию более интегрированной технологической экосистемы в сферах искусственного интеллекта, полупроводников, больших данных, «зеленых» технологий и подготовки высококвалифицированных кадров, что соответствует современным тенденциям развития цифровой экономики и «зеленого» перехода.

Кроме того, визит, как ожидается, придаст новый импульс развитию индустриальных парков VSIP нового поколения — более «зеленых», интеллектуальных и устойчивых, в соответствии с глобальными тенденциями развития и целями устойчивого развития обеих стран.

Говоря о Диалоге Шангри-Ла этого года, дипломат отметил, что форум, ежегодно организуемый в Сингапуре Международным институтом стратегических исследований, является одной из ведущих конференций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он объединяет глав правительств, министров обороны, ученых и ведущих стратегических экспертов со всего мира и служит влиятельной площадкой для обсуждения вопросов мира, безопасности и регионального порядка.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что приглашение Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту Вьетнама То Ламу выступить с программной речью — центральным выступлением форума — отражает признание международным сообществом возрастающей роли, статуса и влияния Вьетнама, а также авторитета и лидерских качеств вьетнамского руководителя. Это также свидетельствует о значительном интересе международного сообщества к внешней политике Вьетнама, основанной на независимости, самостоятельности, мире, сотрудничестве и развитии.

По словам Нгуен Мань Кыонга, Вьетнам всё чаще воспринимается как глубоко интегрированная экономика, сохраняющая при этом стратегическую автономию; как динамично развивающееся государство с высокими устремлениями к прогрессу; а также как активный и ответственный участник регионального и международного сообщества.

Ожидается, что программная речь отразит взгляды и предложения Вьетнама по решению стратегических вызовов, стоящих перед регионом, в целях содействия миру, стабильности и устойчивому развитию в условиях формирования новой региональной архитектуры.

В заключение дипломат отметил, что выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама с программной речью на Диалоге Шангри-Ла станет еще одним подтверждением растущей роли, авторитета и вклада Вьетнама в дело мира, сотрудничества и развития в регионе и за его пределами.



