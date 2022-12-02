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Вьетнам и Сингапур продвигают экономические связи
Соглашение об экономическом соединении Вьетнама и Сингапура, подписанное правительствами двух стран в 2005 году, представляет собой комплексную программу сотрудничества, ориентированную на 6 элементов, включая финансы, образование и обучение, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, инвестиции, торговлю и услуги. К настоящему времени стороны договорились расширить ряд новых направлений сотрудничества, таких как инновации и возобновляемые источники энергии – области, соответствующие потенциалу и силе каждой страны.
После конференции министр Нгуен Тьи Зунг и министр Тан Си Ленг также стали свидетелями церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании в области инноваций между Национальным инновационным центром Вьетнама и Департаментом Юго-Восточной Азии и Океании (SEAO) при Министерстве промышленности и торговли Сингапура.
Сингапур в настоящее время является одним из ведущих инвесторов во Вьетнаме с более чем 3.000 действующих проектов с общим уставным капиталом почти 70,3 миллиарда долларов США. Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки (VSIP) являются символом экономического сотрудничества между двумя странами, привлекая 17 миллиардов долларов США инвестиционного капитала, функционируя 880 отечественных и иностранных компаний и создавая более 300.000 рабочих мест. За первые 10 месяцев 2022 года общий импортно-экспортный оборот между двумя странами достиг 7,7 млрд долларов США, что на 15,8% больше, чем за тот же период 2021 года. Две страны празднуют 50-летие установления дипломатических отношений и 10 лет установления стратегического партнерства в 2023 году.
* В рамках визита министр Нгуен Тьи Зунг также выступил сопредседателем Семинара по соединению бизнеса между Вьетнамом - США - Сингапуром, организованного Министерство планирования и инвестиций в сотрудничестве с Деловым советом США - АСЕАН (USABC), посольством Вьетнама в Сингапуре, Советом экономического развития Сингапура (EDB) и Meta Group.
Мероприятие привлекло большое внимание деловых кругов США, Сингапура и Вьетнама с участием более 120 делегатов и руководителей бизнеса, в том числе многих крупных корпораций США, таких как Apple, Abbott, Bank of America, Harley Davidson, Moody's, Salesforce, UPS, KPMG, Meta, Raytheon Technologies… и типичных предприятий Сингапура.
На семинаре министр Нгуен Тьи Зунг проинформировал о социально-экономической ситуации во Вьетнаме, поделился направлениями Вьетнама по привлечению инвестиций в ближайшее время и пожелал, чтобы USABC, EDB, а также крупные корпорации США продолжали оставаться мостом для продвижения эффективного инвестиционного сотрудничества с вьетнамскими предприятиями. Министр также надеялся, что крупные корпорации, такие как Meta и Apple, будут не только эффективно инвестировать, но и вносить больший вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама, создавая связи между иностранными и внутренними секторами экономики.