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Вьетнам и Сингапур поддерживают бизнес в преобразовании производства
От поддержки стартапов...
Решения для поддержки стартап-сообщества и инновационного бизнеса реализуются совместно вьетнамскими и сингапурскими партнерами.
Такими являются «бизнес-инкубаторы» расположены в Восточном международном университете (EIU) или «Block71» — инновационной стартап-экосистеме, созданной по образцу сингапурской модели и поддерживаемой партнерами (Becamex IDC Corporation, Вьетнамом и Национальным университетом Сингапура), развернутой в Хошимине...
Всего за короткое первое время работы Block71 Saigon связал и сотрудничал с более чем 70 стартапами и технологическими предприятиями.
Доктор Нго Минь Дык - ректор Восточного международного университета (EIU) - сказал, что для преодоления «ловушки среднего дохода» Биньзыонг активно искал новые решения, формируя «платформы поддержки» для инновационного стартап-сообщества не только в вузах, но и в инновационных исследовательских центрах в бизнесе, поощряя инновационный предпринимательский дух сообщества.
...до сопровождения инновационный бизнес
На днях в рамках «Национального фестиваля инноваций и стартапов» премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с руководителями министерств, отраслей, провинции Биньзыонг и сингапурскими партнерами стал свидетелем подписания соглашения о сотрудничестве между представителями Министерства промышленности и торговли (в лице Департамента развития рынка и научно-технических предприятий) и корпорации Becamex IDC (представляющей группу вьетнамских и сингапурских партнеров) в сфере разработки конкретных программ поддержки творческого стартап-сообщества.
Г-н Во Ван Минь, председатель Народного комитета провинции Биньзыонг, сказал, что, благодаря динамичному привлечению иностранного инвестиционного капитала, деловое сообщество в провинции становится сильнее с более чем 4.000 проектами ПИИ и более 50.000 предприятиями.
Это важная предпосылка для развития провинцией сотрудничества между государством-учебными заведениями и предпринимателями, улучшения производства и повышения конкурентоспособности вьетнамских предприятий в глобальной цепочке создания стоимости.
Экономика постепенно восстановилась после эпидемии и взяла темпы роста, Биньзыонг продолжал привлекать множество крупных проектов, в этом году положительное сальдо торгового баланса провинции составляет около 10 миллиардов долларов США, много известных транснациональных корпораций, таких как Lego, Mitsubishi, Aeon, Tokyu... инвестируют в провинцию.