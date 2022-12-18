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НОВОСТИ

Вьетнам и Сингапур поддерживают бизнес в преобразовании производства

TTO - Инновационный центр 4.0 только что был запущен провинцией Биньзыонг в сотрудничестве с Сингапуром TTO - Инновационный центр 4.0 только что был запущен провинцией Биньзыонг в сотрудничестве с Сингапуром, не только поддержающий стартап-сообщество, но и помогающий производственным предприятиям внедрять инновации и повышать производительность труда.

От поддержки стартапов...

Решения для поддержки стартап-сообщества и инновационного бизнеса реализуются совместно вьетнамскими и сингапурскими партнерами.

Такими являются «бизнес-инкубаторы» расположены в Восточном международном университете (EIU) или «Block71» — инновационной стартап-экосистеме, созданной по образцу сингапурской модели и поддерживаемой партнерами (Becamex IDC Corporation, Вьетнамом и Национальным университетом Сингапура), развернутой в Хошимине...

Всего за короткое первое время работы Block71 Saigon связал и сотрудничал с более чем 70 стартапами и технологическими предприятиями.

Доктор Нго Минь Дык - ректор Восточного международного университета (EIU) - сказал, что для преодоления «ловушки среднего дохода» Биньзыонг активно искал новые решения, формируя «платформы поддержки» для инновационного стартап-сообщества не только в вузах, но и в инновационных исследовательских центрах в бизнесе, поощряя инновационный предпринимательский дух сообщества.

...до сопровождения инновационный бизнес

На днях в рамках «Национального фестиваля инноваций и стартапов» премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с руководителями министерств, отраслей, провинции Биньзыонг и сингапурскими партнерами стал свидетелем подписания соглашения о сотрудничестве между представителями Министерства промышленности и торговли (в лице Департамента развития рынка и научно-технических предприятий) и корпорации Becamex IDC (представляющей группу вьетнамских и сингапурских партнеров) в сфере разработки конкретных программ поддержки творческого стартап-сообщества.

Г-н Во Ван Минь, председатель Народного комитета провинции Биньзыонг, сказал, что, благодаря динамичному привлечению иностранного инвестиционного капитала, деловое сообщество в провинции становится сильнее с более чем 4.000 проектами ПИИ и более 50.000 предприятиями.

Это важная предпосылка для развития провинцией сотрудничества между государством-учебными заведениями и предпринимателями, улучшения производства и повышения конкурентоспособности вьетнамских предприятий в глобальной цепочке создания стоимости.

Экономика постепенно восстановилась после эпидемии и взяла темпы роста, Биньзыонг продолжал привлекать множество крупных проектов, в этом году положительное сальдо торгового баланса провинции составляет около 10 миллиардов долларов США, много известных транснациональных корпораций, таких как Lego, Mitsubishi, Aeon, Tokyu... инвестируют в провинцию.

ВИА/ИЖВ

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