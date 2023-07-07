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Вьетнам и Сингапур активизируют сотрудничество в области подготовки кадров
Министр Зунг отметил, что Сингапур лидирует в АСЕАН и занимает второе место в мире по объему инвестиционного капитала во Вьетнаме с 3.095 проектами на общую сумму 70,8 млрд. долл. США, что составляет 22,9% от общего объема зарегистрированных иностранных инвестиций в стране. Эффективно работающие вьетнамо-сингапурские промышленные парки (VSIPs) в различных населенных пунктах Вьетнама, таких как Биньзыонг, Нгеан, Бакнинь, Биньдинь, Куангнгай и Кантхо, стали символом успеха в двустороннем инвестиционном сотрудничестве.
Этот успех также открывает важные возможности для развития сотрудничества в области человеческих ресурсов между двумя странами, заявил он, добавив, что Сингапур принял много вьетнамских граждан для работы на судах под флагом Сингапура, более 1300 человек работают в 2022 году.
Как и Сингапур, Вьетнам уделяет приоритетное внимание подготовке кадров для удовлетворения требований социально-экономического развития, особенно в цифровую эпоху.
Поэтому министр предложил Сингапуру рассмотреть возможность предоставления программ обучения и сертификатов для взаимного признания профессиональных квалификаций между двумя странами; и помочь укрепить связи между предприятиями двух стран для продвижения передачи технологий и подготовки высокотехнологичных кадров для вьетнамских рабочих.
Он также предложил Сингапуру создать условия для участия вьетнамских студентов в программах трудовых каникул, чтобы иметь возможность получить опыт работы за рубежом и наладить связи между студентами двух стран; и продолжать поддерживать Вьетнам в таких сильных для Сингапура областях, как охрана труда и здоровья и инспекция трудовых ресурсов.
Министр Тан Си Ленг подчеркнул, что поскольку человеческие ресурсы являются самым важным ресурсом каждой страны, Сингапур уделяет особое внимание инвестициям в развитие рабочей силы, особенно уязвимых групп населения, с целью удовлетворения потребностей экономического развития в эпоху цифровой революции.
Он высоко оценил уровень и креативность высококачественных человеческих ресурсов Вьетнама, подтвердив свою готовность к сотрудничеству и обмену опытом в области инноваций.
Согласившись с предложениями вьетнамской стороны, министр подтвердил, что Сингапур желает укреплять сотрудничество с Вьетнамом во многих областях, представляющих взаимный интерес.