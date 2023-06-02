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НОВОСТИ

Вьетнам и Россия укрепляют связи в сфере коммуникаций

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой 1 июня провел рабочую встречу с руководителями Информационного агентства России «ТАСС» в его штаб-квартире в Москве.
  Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой (3-й слева) и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов (2-й слева) на групповом фото во время рабочей встречи. Фото: ВИА  
Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой 1 июня провел рабочую встречу с руководителями Информационного агентства России «ТАСС» в его штаб-квартире в Москве.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов выразил свое доброжелательное отношение к Вьетнаму и подтвердил, что ТАСС на протяжении многих лет поддерживает связи с Вьетнамским информационным агентством (ВИA). Обе стороны установили крупную программу сотрудничества перед пандемией COVID-19 и собираются ее восстановить.

Особенно, стороны провели совместные фотовыставки, в том числе фотовыставку в 2018 году по случаю визита во Вьетнам тогдашнего председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В свою очередь, посол Вьетнама выразил пожелание, чтобы два информационных агентства активизировали свое сотрудничество и чтобы ТАСС помог посольству в подготовке корреспондентов и информационных работников Посольства.

Он выразил надежду, что ТАСС будет освещать больше новостей о Вьетнаме и вьетнамско-российских отношениях, особенно по случаю 100-летия со дня первого приезда президента Вьетнама Хо Ши Мина в Советский Союз в этом году.

Руководители ТАСС подчеркнули свою готовность ответить на предложения посла Данг Минь Кхоя и заявили, что по просьбе посольства рассмотрят возможность предоставления фотографий отношений между странами.

ВИА/ИЖВ

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