Вьетнам и Россия укрепляют парламентское сотрудничество

Заместитель председателя НС Ле Минь Хоан (слева) и первый заместитель председателя Государственной Думы России Иван Мельников. Фото: ВИA



Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о неоценимой поддержке и помощи, оказанной бывшим Советским Союзом и Россией в ходе прошлой борьбы за национальную независимость и продолжающегося процесса строительства страны, сказал он, подтвердив, что Вьетнам всегда придает большое значение связям с Россией и традиционными партнерами в рамках своей последовательной внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений.



Иван Мельнихов, в свою очередь, подчеркнул, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений, и в связи с этим запланирован ряд торжественных мероприятий.



Стороны отметили значительный прогресс в сотрудничестве между Вьетнамом и Россией, особенно после государственного визита президента Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года и официального визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Россию в мае 2025 года. Министерства, ведомства и местные органы власти обеих стран активно работают над реализацией итогов этих обменов на высоком уровне для дальнейшего развития отношений в соответствии с их полным потенциалом и общими устремлениями.



Они договорились содействовать обмену парламентскими делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, совершенствовать законодательную базу и оказывать всяческую поддержку инвесторам и предпринимателям из обеих стран для расширения рыночных возможностей.



Обе стороны пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить успех 4-го заседания Межпарламентского комитета по сотрудничеству в 2025 году, помогая реализовать общее видение своих высших руководителей. Ле Минь Хоан, находящийся с рабочим визитом в России, еще раз поздравил страну с успешным проведением 11-го Невского международного экологического конгресса, в котором приняли участие делегаты из 76 стран и 17 международных организаций, подчеркнув важную лидирующую роль России в решении глобальных экологических проблем.Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о неоценимой поддержке и помощи, оказанной бывшим Советским Союзом и Россией в ходе прошлой борьбы за национальную независимость и продолжающегося процесса строительства страны, сказал он, подтвердив, что Вьетнам всегда придает большое значение связям с Россией и традиционными партнерами в рамках своей последовательной внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности внешних отношений.Иван Мельнихов, в свою очередь, подчеркнул, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений, и в связи с этим запланирован ряд торжественных мероприятий.Стороны отметили значительный прогресс в сотрудничестве между Вьетнамом и Россией, особенно после государственного визита президента Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года и официального визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Россию в мае 2025 года. Министерства, ведомства и местные органы власти обеих стран активно работают над реализацией итогов этих обменов на высоком уровне для дальнейшего развития отношений в соответствии с их полным потенциалом и общими устремлениями.Они договорились содействовать обмену парламентскими делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, совершенствовать законодательную базу и оказывать всяческую поддержку инвесторам и предпринимателям из обеих стран для расширения рыночных возможностей.Обе стороны пообещали тесно сотрудничать, чтобы обеспечить успех 4-го заседания Межпарламентского комитета по сотрудничеству в 2025 году, помогая реализовать общее видение своих высших руководителей.

В связи с этим Иван Мельников передал Ле Минь Хоану и вьетнамской парламентской делегации приглашение принять участие в пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания России.

Ранее в тот же день Ле Минь Хоан и сопровождающие его лица посетили Национальный университет науки и технологий МИСИС в Москве, один из ведущих российских и мировых научно-исследовательских и академических институтов, в котором обучаются более 50 вьетнамских студентов и аспирантов.



В своем выступлении Ле Минь Хоан назвал образование и подготовку кадров, а также науку и технологии стратегическими областями сотрудничества в рамках вьетнамско-российского партнерства. Он выразил твердое желание Вьетнама активизировать совместную работу в области научных исследований, особенно в таких передовых областях, как искусственный интеллект (ИИ), высокие технологии и квантовые технологии, для продвижения устойчивого развития в каждой стране.



Вьетнам проводит политику расширения образовательных связей со странами, обладающими развитыми академическими системами, и Россия занимает особое место, опираясь на десятилетия доверия и тесного сотрудничества с Вьетнамом, сказал он.



Проректор по учебной работе Национального университета науки и технологий МИСИС Андрей Воронин выразил желание углублять сотрудничество с вьетнамскими университетами и учебными заведениями, а также заявил о готовности создавать благоприятные условия для вьетнамских студентов, способствуя их академическим успехам и национальному развитию Вьетнама.

В ответ Ле Минь Хоан выразил готовность развивать сотрудничество не только между учебными заведениями, но и между российской стороной и вьетнамскими частными предприятиями.

Заместитель председателя также провел диалог с вьетнамскими студентами и аспирантами, обучающимися в университете.



