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Вьетнам и Россия укрепляют отношения во имя мира, сотрудничества и развития
Вьетнам и Россия (бывший Советский Союз) имеют особые традиционные отношения. Владимир Ильич Ленин и Великая Октябрьская социалистическая революция привели к поворотному моменту в поисках президентом Хо Ши Мином путей спасения Родины. Советский Союз, ныне Российская Федерация, всегда является большим, близким и надежным другом Вьетнама.
30 января 1950 года Демократическая Республика Вьетнам и Союз Советских Социалистических Республик (Советский Союз) официально установили дипломатические отношения.
16 июня 1994 года был заключен Договор об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, что заложило фундамент и создало правовую основу для дальнейшего развития отношений двух стран на новом этапе.
1 марта 2001 года Вьетнам и Россия подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. 27 июля 2012 года обе страны сделали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.
В последние годы отношения между двумя странами активно, быстро и всесторонне развиваются; представляют собой модель взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, которое отвечает интересам мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире. Взаимопонимание и взаимное политическое доверие между обеими странами непрерывно укрепляются за счет обмена визитами и делегациями на высоком уровне.
Сразу после XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, поздравив его с важным событием. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также провел телефонный разговор с главой Компартии Вьетнама.
Согласно Соглашению о сотрудничестве между Коммунистической партией Вьетнама и Всероссийской политической партией «Единая Россия», в 2023 году председатель «Единой России» Дмитрий Медведев совершил официальный визит во Вьетнам.
В ходе прошедшего 26 марта 2024 года телефонного разговора генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и президент РФ Владимир Путин обсудили ряд вопросов, при этом российский лидер принял приглашение главы Компартии Вьетнама посетить с государственным визитом Вьетнам. Во время разговоров и взаимных визитов высшие руководители двух стран обсудили ситуацию в мире и обеих странах, а также политические направления развития двусторонних отношений.
Что касается внешнеполитической деятельности, то партийная дипломатия интенсивно развивается в различных формах сотрудничества между Коммунистической партией Вьетнама и крупными политическими партиями России, в том числе партией «Единая Россия», Коммунистической партией Российской Федерации, партией «Справедливая Россия – За правду». Вьетнам и Россия установили каналы взаимодействия между правительствами, парламентами двух стран.
Вьетнам стал первой страной, подписавшей Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), к которому присоединилась Россия. Вьетнам является крупнейшим торговым партнером России среди стран Юго-Восточной Азии. В свою очередь, Россия – один из ведущих торговых партнеров Вьетнама среди европейских стран. Обе страны также осуществляют свои инвестиционные проекты на территориях друг друга, сосредоточенных в важных областях, в которых Россия имеет преимущества, таких как энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров... Наряду с этим, Вьетнам и Россия активно сотрудничают в области обороны и безопасности.
Сотрудничество в сферах образования и подготовки кадров, науки и технологий продолжает сохраняться. В настоящее время в России обучаются примерно 5 тысяч вьетнамских студентов. Культурное, спортивное и туристическое сотрудничество активно осуществляется путем ежегодного и поочередного проведения Дней культуры в каждой из обеих стран. Что касается взаимодействия на местном уровне, то на сегодняшний день было установлено почти 20 побратимских связей между регионами двух стран. В России проживают примерно 60 тысяч вьетнамцев, которые вносят весомый вклад в развитие страны их пребывания, а также в дело укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами. Народная дипломатия неуклонно наращивается...
В доковидный период Россия занимала первое место среди стран Европы по количеству туристов, посещающих Вьетнам. В 2023 году состоялись Дни вьетнамской культуры в России; и планируется, что в 2024 году пройдут Дни российской культуры во Вьетнаме.
Оглядываясь на вьетнамско-российские отношения, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг отметил: «В целом отношения между нашими странами всесторонне и интенсивно развиваются, что приносит реальную пользу народам двух стран во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире».
Президент России Владимир Путин напрямую договорился с высшим руководством Вьетнама об установлении стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией в 2001 году, а затем о выведении двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году.
В ходе своего предстоящего пятого по счету визита во Вьетнам президент Владимир Путин во главе высокопоставленной делегации Российской Федерации проведет переговоры и встречи с высшими руководителями Вьетнама, а также примет участие в других значимых мероприятиях, тем самым способствуя дальнейшему укреплению и развитию вьетнамско-российских отношений.
Во время переговоров и встреч высшие руководители Вьетнама и российский лидер обсудят ситуацию в каждой из двух стран и в мире, особенно вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как поддержание мира, сотрудничества и развития; урегулирование возникающих споров, соблюдение и выполнения важных документов: Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море (DOC) в стремлении к достижению Кодекса поведения сторон в Восточном море (СОС), а также направлений развития многопланового сотрудничества на ближайшее время.
«Государственный визит президента [России] Владимира Путина во Вьетнам по приглашению генерального секретаря [ЦК КПВ] Нгуен Фу Чонга показывает внешнеполитический курс Вьетнама на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество, развитие, диверсификацию и многовекторность международных отношений», - подчеркнул секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг.
Помимо этого, данный визит будет способствовать укреплению позиции и авторитета Вьетнама; подтверждению последовательного внешнеколитического курса, принятого на XIII съезде Компартии Вьетнама, и Резолюции Политбюро ЦК КПВ №34-NQ/TW «О некоторых основных направлениях и задачах по реализации внешнеполитического курса, принятого на XIII съезде КПВ»; а также повышению авангардной роли дипломатии в создании и поддержании мира, в молибизации различных ресурсов на развитие.
Государственный визит во Вьетнам состоится вскоре после вступления Владимира Путина в должность на новый президентский срок, что демонстрирует высокую оценку со стороны России и лично президента Владимира Путина, а также международного сообщества за роль, потенциал, позицию и авторитет Вьетнама на международной арене на протяжении 40 лет обновления страны. Эта поездка также показывает, что Россия придает важное значение руководящей роли Компартии Вьетнама, а президент РФ Владимир Путин уважает лично генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, который вносит большой вклад в развитие отношений между нашими странами.
Предстоящий визит президента Владимира Путина во Вьетнам предоставит хорошую возможность для выведения отношений между двумя странами на новый уровень, использования потенциала и развития преимуществ обеих сторон, определения новых направлений наращивания двустороннего сотрудничества ради общих целей и в интересах обоих народов, что будет значительно способствовать поддержанию мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.