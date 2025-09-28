НОВОСТИ
Вьетнам и Россия укрепляют межпарламентское сотрудничество
Это третий визит господина Володина во Вьетнам в должности Председателя Государственной Думы, который способствует дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ в целом, а также укреплению тесного и плодотворного сотрудничества между НС Вьетнама, ГД и Советом Федерации ФС России в частности.
75 лет традиционной дружбы с высоким уровнем доверия
Советский Союз был одной из первых стран в мире, признавших и официально установивших дипломатические отношения с Вьетнамом 30 января 1950 года, что заложило основу для прочной дружбы и плодотворного сотрудничества между Вьетнамом и РФ в последующие годы. Оглядываясь на более чем семь десятилетий, можно с гордостью отметить достижения, достигнутые обеими странами, когда их отношения развивались всё более всесторонне - как вширь, так и вглубь.
На протяжении всей борьбы за национальную независимость и в деле строительства страны Партия, Государство и народ Вьетнама всегда получали поддержку, сочувствие и искреннюю помощь со стороны Советского Союза, а сегодня - Российской Федерации.
Две страны подписали российско-вьетнамский Договор об основах дружественных отношений 16 июня 1994 года. Спустя более 30 лет реализации, руководство обеих стран неизменно подчёркивает, что Договор является историческим документом огромного значения, символом начала нового этапа в развитии многостороннего сотрудничества, который заложил основу для вывода двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
В 2001 году стороны установили отношения стратегического партнёрства, а в 2012 году - всеобъемлющего стратегического партнёрства. В 2021 году две страны приняли Совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. Эти вехи имеют важнейшее значение, знаменуя новый этап в развитии отношений между Вьетнамом и Россией. В рамках этих отношений вьетнамско-российское сотрудничество динамично развивается по всем направлениям. Основой служат тёплые чувства и взаимопонимание между руководством и народами двух стран, что обеспечивает высокий уровень политического доверия. Регулярные визиты и контакты на всех уровнях придают мощный импульс всестороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Россией.
Совсем недавно, во время Государственного визита Президента РФ Владимира Владимировича Путина во Вьетнам (июнь 2024 года), стороны приняли «Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений». Этот документ отразил решимость руководства и народов двух стран сделать двустороннее сотрудничество всё более эффективным и практическим во всех сферах, соответствующим уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства, отвечающим потребностям и интересам обоих народов, а также вносящим вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионе и во всём мире.
В 2025 году две страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений (30 января 1950г. – 30 января 2025г.) с проведением множества значимых мероприятий и акций. Только в этом году состоялись многочисленные визиты и контакты на высшем и различных уровнях между руководством двух стран, в частности: официальный визит Премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина во Вьетнам (январь 2025 года); официальный визит Генерального секретаря То Лама и его супруги в Российскую Федерацию и участие в торжественном праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (май 2025 года); и многочисленные встречи лидеров в рамках международных форумов и мероприятий.
Кроме того, стороны тесно взаимодействуют на многосторонних площадках и в международных организациях, таких как Организация Объединённых Наций, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форум «Азия–Европа» (АСЕМ), Региональный форум АСЕАН (АРФ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других.
Плодотворное сотрудничество в различных областях
Экономико-торговое сотрудничество между двумя странами в последнее время неуклонно развивается. Темпы роста двустороннего товарооборота между Вьетнамом и РФ значительно ускорились, особенно после вступления в силу в октябре 2016 года Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.
В 2023 году двусторонний товарооборот составил 3,63 млрд долларов США; в 2024 году - 4,58 млрд долларов США; за первые 7 месяцев 2025 года - 2,98 млрд долларов США. В настоящее время Россия реализует во Вьетнаме 207 инвестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом около 990 млн долларов США, в то время как вьетнамские инвесторы реализуют в России 17 проектов общей стоимостью 1,6 млрд долларов США..
Нефтегазовая и энергетическая сферы являются важнейшими опорами двустороннего сотрудничества. В настоящее время стороны ведут переговоры и продвигают подписание Протоколов и Межправительственного соглашения между Вьетнамом и Россией в области геологоразведки и добычи нефти и газа; уделяют внимание восстановлению и активизации сотрудничества в сфере ядерной энергетики и развитию атомной энергетики во Вьетнаме.
Сотрудничество между двумя странами в таких сферах, как наука и технологии, образование и подготовка кадров, постоянно расширяется. Десятки тысяч научных работников, инженеров и технических специалистов, прошедших обучение в России, внесли активный и эффективный вклад в экономику Вьетнама и стали важным связующим звеном дружбы между народами двух стран. С 2019 года Россия увеличила квоту стипендий для Вьетнама до примерно 1000 мест в год. В настоящее время более 5000 вьетнамских студентов обучаются в Российской Федерации.
Культурное, спортивное и туристическое сотрудничество активно развивается благодаря ежегодной и поочерёдной организации Дней культуры в каждой из стран. С 25 июля по 3 августа 2025 года Вьетнам впервые провёл Фестиваль культуры на Красной площади, который привлёк почти 1 миллион посетителей. Далее участие представителя Вьетнама - певца Дык Фука - и его победа в международном музыкальном конкурсе Intervision, организованном Россией 20 сентября 2025 года, действительно создали новую атмосферу для вьетнамско-российского сотрудничества, ещё теснее связали две страны и два народа, а также создали благоприятные предпосылки для продвижения сотрудничества в других сферах.
Тем временем, Вьетнамская община в России, насчитывающая около 70 000 человек, всегда сохраняет тесную связь с этой страной и считает Россию своей второй родиной. Она вносит значительный вклад как в развитие Вьетнама, так и в жизнь страны пребывания, способствуя укреплению традиционной дружбы между двумя государствами.
Расширение парламентского сотрудничества
Сотрудничество между парламентами двух стран постоянно укрепляется и развивается плодотворно. НС Вьетнама подписало соглашение о сотрудничестве с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 2009 и 2013годах, а с Советом Федерации - в ноябре 2012 года.
В 2018 году, в ходе визита во Вьетнам, Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин совместно с Председателем НС 16-ого созыва Нгуен Тхи Ким Нган подписали Соглашение о создании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству между НС Вьетнама и ГД Федерального Собрания РФ. Это стала высшая и первая форма парламентского сотрудничества НС нашей страны с законодательным органом иностранного государства, при которой Председатель НС Вьетнама и Председатель ГД Российской Федерации являются сопредседателями Комитета. На основе практической эффективности этой модели сотрудничества НС Вьетнама, а также парламенты ряда других стран учредили аналогичные механизмы взаимодействия.
С момента создания данного механизма сотрудничества Вьетнам и Россия провели первое заседание Комитета по межпарламентскому сотрудничеству в декабре 2019 года в России; второе заседание состоялось в октябре 2023 года во Вьетнаме; третье - в сентябре 2024 года в России. Благодаря этому механизму сотрудничества обе стороны эффективно реализуют поддерживающую роль парламентов по отношению к правительствам и местным органам власти двух стран в продвижении ключевых приоритетов сотрудничества в рамках двусторонних отношений.
На прочной основе исключительно дружественных отношений между двумя странами официальный визит во Вьетнам Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина и его сопредседательство на 4-м заседании Комитета по межпарламентскому сотрудничеству Вьетнам-Россия является важным событием в рамках сотрудничества между НС Вьетнама и Федеральным Собранием России.
Визит предоставляет возможность руководству двух стран всесторонне обсудить вопросы двустороннего сотрудничества - от экономики, торговли, энергетики, нефтегазовой отрасли, науки и технологий до образования, культуры, обороны, безопасности и обменов между народами, а также взаимодействия между парламентами двух стран; содействовать реализации ключевых совместных проектов, устранению существующих проблем и определению направлений сотрудничества на ближайшую перспективу, внося вклад в выведение отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией на новый уровень.