Вьетнам и Россия содействуют сотрудничеству в сфере высшего образования

Имея давнюю и прочную традицию, сотрудничество в сфере образования и обучения между Вьетнамом и Российской Федерацией всегда считается одной из самых успешных областей в отношениях между двумя странами.



Обе стороны реализовали множество идей сотрудничества в этой области и продолжают открывать множество новых направлений, среди которых главным приоритетом является сотрудничество в подготовке высококвалифицированных человеческих ресурсов.

Напомним, что за почти 75 лет сотрудничества бывший Советский Союз и нынешняя Российская Федерация подготовили для Вьетнама около 70 тысяч научно-технических кадров, менеджеров и коллектив квалифицированных технических работников, которые внесли большой вклад в дело строительства и защиты социалистического вьетнамского Отечества.

Многие из них заняли высшие руководящие должности в аппарате партии, государства, правительства и Национального собрания, стали основными научными кадрами в государственных органах, народных организациях, высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах.

По статистическим данным Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама, в период 1950-1991 гг., Советский Союз принял и обучил около 52 тысяч вьетнамских граждан, в том числе более 30 тысяч с высшим образованием, около 3200 кандидатов и докторов наук, десятки тысячи технических работников, преподавателей профессионального образования и стажеров.

После распада Советского Союза, несмотря на трудности и ослабление сотрудничества, Российская Федерация продолжила свою миссию по подготовке человеческих ресурсов и оказанию поддержки Вьетнаму посредством недавно подписанных соглашений о сотрудничестве в этой сфере.

Ежегодно Российская Федерация по-прежнему предоставляет Вьетнаму почти тысячу государственных стипендий (с 2018 по 2020 год ежегодно выделяется более 950 квот). С 2021 года по настоящее время Российская Федерация предоставила Вьетнаму 1000 стипендий. Благодаря этому за этот период в российских вузах прошли обучение еще десятки тысяч вьетнамских граждан.

Команда интеллектуалов, прошедших обучение в Российской Федерации, всегда является важным человеческим ресурсом, обладающим высокой профессиональной квалификацией, передовыми и научными методами работы, вносящим значительный вклад в дело построения страны, которая становится все более процветающей, богатой и красивой. Вьетнамские выпускники российских вузов становятся прочным мостом дружбы между народами Вьетнама и Российской Федерации.