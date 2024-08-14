Вьетнам и Россия продолжают развивать сотрудничество в области обороны

Министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг и его российский коллега Андрей Ремович Белоусов. Фото: ВИA

В ходе переговоров Фан Ван Жанг подчеркнул, что визит высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама направлен на конкретизацию политики углубления традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, согласованной высшими руководителями двух стран в ходе государственного визита Президента России во Вьетнам в июне этого года.



Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам всегда был последователен в своей внешней политике, направленной на «независимость, самостоятельность, мир, дружбу и сотрудничество в целях развития, многосторонности и диверсификации отношений; быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества; ценить добрососедские отношения и традиционную дружбу с другими странами, особенно добрую традиционную дружбу между Вьетнамом и Россией».



Он четко подтвердил вьетнамскую оборонную политику «четырех нет» (не участвовать в военных союзах, не выступать на стороне одной страны против другой, не позволять иностранным государствам создавать военные базы или использовать территорию Вьетнама для противодействия третьей стране; не применять силу и не угрожать силой в международных отношениях) во имя мира, самообороны и защиты Отечества заблаговременно на ранней стадии.

Министр подчеркнул, что вьетнамский народ и Народная армия всегда помнят о той искренней поддержке, которую Россия оказывала Вьетнаму в прошлом в его борьбе за освобождение и воссоединение страны, а также в настоящее время в деле строительства и обороны страны. По его словам, открытие памятника вьетнамским солдатам-добровольцам, участвовавшим в боях при защите Москвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, является символом традиционных связей между двумя странами, важной составляющей которых является сотрудничество в области обороны.



В свою очередь, министр Белоусов заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Министерства национальной обороны Вьетнама о сотрудничестве, в частности, о сотрудничестве в области подготовки кадров и взаимодействия между ведомствами и подразделениями.



Он согласился содействовать подписанию документов о сотрудничестве между двумя сторонами в ближайшее время. Кроме того, он высказался за расширение сотрудничества в новых областях в соответствии с возможностями и условиями каждой страны.



Обсуждая с принимающей стороной ситуацию в мире и регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес, вьетнамский министр подчеркнул, что Вьетнам последовательно придерживается позиции разрешения всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), международных и региональных обязательств, таких как Декларация о поведении сторон в Восточном море (DOC), и выступает за скорейшее подписание Кодекса поведения в Восточном море (COC), который является существенным, эффективным и юридически обязательным.



Министры договорились, что стороны будут продолжать координировать усилия по развитию сотрудничества в области обороны, уделяя особое внимание обмену делегациями на всех уровнях; эффективному поддержанию существующих механизмов сотрудничества; подготовке кадров; сотрудничеству между военными ведомствами; научно-исследовательскому сотрудничеству в рамках Вьетнамско-Российского тропического центра; эффективной координации и консультациям на многосторонних механизмах и форумах.



