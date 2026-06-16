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Вьетнам и Россия: продвижение динамичного, предметного, эффективного и устойчивого развития двусторонних отношений
Прочная вьетнамско-российская дружба, проверенная временем
Вьетнам и Советский Союз (ныне Российская Федерация) установили дипломатические отношения 30 января 1950 года. Более чем 75-летний путь сотрудничества принёс двум странам немало достижений, став убедительным подтверждением прочной дружбы, преодолевающей время и географическое расстояние.
Партия, Государство и народ Вьетнама всегда высоко ценят искреннюю дружбу, неизменную поддержку и бесценную помощь Советского Союза в прошлом и России сегодня в борьбе за национальную независимость, воссоединение страны и в нынешний период динамичного развития Вьетнама.
16 июня 1994 года стороны подписали Договор об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, заложивший фундамент и правовую основу для развития отношений на новом этапе.
В 2001 году отношения были выведены на уровень стратегического партнёрства, а в 2012 году – на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. В 2021 году стороны приняли Совместное заявление о Видении всеобъемлющего стратегического партнёрства до 2030 года.
Эти достижения укрепляют уверенность и решимость обеих сторон продолжать развивать всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнам–Россия, углубляя его содержание и повышая эффективность в соответствии с традициями дружбы и ожиданиями народов двух стран.
В последние годы отношения Вьетнама и России сохраняют высокий уровень политического доверия и продолжают укрепляться. Регулярный обмен визитами на высоком уровне создаёт мощный импульс для развития двустороннего сотрудничества. Руководители двух стран постоянно поддерживают контакты посредством взаимных визитов.
Особое значение имел официальный визит Генерального секретаря То Лама в Российскую Федерацию и его участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. По итогам визита стороны приняли Совместное заявление об основных направлениях развития всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам–Россия на новом этапе сотрудничества, подтвердив решимость максимально использовать имеющийся потенциал, преимущества и возможности двустороннего взаимодействия, сохранять и укреплять традиционную дружбу и вывести отношения на качественно новый уровень.
Сразу после XIV Всевьетнамского партийного съезда 24 января 2026 года Президент Российской Федерации Владимир Путин стал первым иностранным лидером, который провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём То Ламом, поздравив его с переизбранием на должность Генерального секретаря, а также с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда.
Затем Специальный представитель Генерального секретаря То Лама, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг посетил Россию, проинформировал российскую сторону об итогах XIV съезда Партии и передал послание Генерального секретаря То Лама Президенту Владимиру Путину (февраль 2026 года).
Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой отметил, что только с начала 2026 года Россию уже посетили одна делегация уровня премьер-министра и две делегации уровня заместителей премьер-министра Вьетнама. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении политического доверия, являющегося характерной чертой всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.
Помимо политико-дипломатического взаимодействия, стабильно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2025 году объём двустороннего товарооборота достиг почти 4,77 млрд долларов США; за первые четыре месяца 2026 года он составил 1,72 млрд долларов США, увеличившись на 9,22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В настоящее время Россия реализует во Вьетнаме 199 проектов с совокупным зарегистрированным капиталом 990 млн долларов США, занимая 26-е место среди 147 стран и территорий-инвесторов. В свою очередь Вьетнам реализует в России 16 проектов с общим зарегистрированным капиталом 1,6 млрд долларов США (по состоянию на декабрь 2025 года).
Нефтегазовая и энергетическая сферы остаются одной из ключевых опор двустороннего сотрудничества. Подписание межправительственного соглашения о строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-1» открыло новый этап взаимодействия в области энергетики, науки и технологий между Вьетнамом и Российской Федерацией, связанный с перспективами экономического развития и становления национальной атомной отрасли. Этот проект является долгосрочным стратегическим проектом и символом российско-вьетнамского сотрудничества нового периода.
Позитивно развиваются связи также в сферах обороны и безопасности, энергетики и нефтегазовой отрасли, науки и технологий, культуры, туризма, образования и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделяется научно-технологическому и образовательному взаимодействию, которое поднимается на стратегический уровень. Стороны реализуют проект Центра научных исследований и ядерных технологий и проводят мероприятия в рамках Перекрёстного года научного и образовательного сотрудничества 2026 года.
Стороны также тесно координируют действия на многосторонних площадках и в международных организациях, включая Организацию Объединённых Наций, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форум «Азия–Европа» (АСЕМ), Региональный форум АСЕАН (АРФ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и другие.
Углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией
Продолжая позитивные результаты сотрудничества, достигнутые в последние годы, премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг в ходе участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН–Россия, который проходит в Казани с 16 по 18 июня 2026 года, как ожидается, проведёт встречу с Президентом России Владимиром Путиным и переговоры с руководителем Республики Татарстан.
По словам заместителя министра иностранных дел Данга Хоанг Зянга, эта встреча станет важной возможностью донести позицию Правительства нового срока полномочий о неизменном внимании к развитию отношений Вьетнама и России, а также обсудить ключевые прорывные направления сотрудничества и меры по устранению существующих препятствий для эффективной реализации достигнутых договорённостей на высшем уровне, включая результаты визита Генерального секретаря То Лама в Россию в мае 2025 года и визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию в марте 2026 года.
Заместитель министра подчеркнул, что нынешняя поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга в Россию вновь подтверждает последовательную реализацию внешнеполитического курса Вьетнама, основанного на независимости, самостоятельности, опоре на собственные силы, мире, дружбе, сотрудничестве и развитии, а также на диверсификации и многосторонности внешних связей в духе XIV Всевьетнамского партийного съезда.
Это также чёткий сигнал о том, что Вьетнам придаёт большое значение стратегическому партнёрству АСЕАН–Россия, а также традиционной дружбе, стратегическому доверию и эффективному сотрудничеству между Вьетнамом и Российской Федерацией на протяжении многих десятилетий.
В свою очередь Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой отметил, что поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга создаёт благоприятную возможность для сверки позиций, согласования направлений и мер по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.
По словам посла, двусторонние контакты премьер-министра с российской стороной, включая встречи на самом высоком уровне, направлены на установление рабочих отношений в новом качестве, укрепление политического доверия между высшими руководителями двух стран, контроль за реализацией достигнутых договорённостей и продвижение всестороннего сотрудничества по всем направлениям, прежде всего в сфере ключевых энергетических проектов, включая реализацию проекта атомной электростанции «Ниньтхуан-1» на основе подписанного межправительственного соглашения и долгосрочное нефтегазовое сотрудничество.
Рабочая поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга в Российскую Федерацию имеет важное значение для дальнейшего укрепления традиционно дружественных вьетнамско-российских отношений и создает прочную основу для расширения двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.