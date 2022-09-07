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Вьетнам и Россия провели бизнес-диалог на ВЭФ-2022
В онлайн-выступлении посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил, что это первый бизнес-диалог между двумя странами в рамках ВЭФ, в котором участвует большое количество предприятий с обеих сторон, что отражает заинтересованность России в активизации связей с Вьетнамом.
По его словам, это также хорошая возможность для вьетнамских и российских агентств и предприятий обсудить пути расширения партнерства в ближайшее время.
Вьетнамский дипломат подтвердил, что Вьетнам и Россия имеют хорошие дружеские отношения, и Россия остается приоритетом во внешней политике Вьетнама. Он заявил, что посольство Вьетнама готово содействовать сотрудничеству между Дальневосточным регионом и Вьетнамом и способствовать его дальнейшему развитию, принося пользу населению и бизнесу обеих сторон.
Выдвигая 5 рекомендаций по расширению двусторонней торговли, торговый представитель Вьетнама во Владивостоке Нгуен Хонг Тхань заявил, что Вьетнам готов выступать в качестве ворот, соединяющих Россию и мир, учитывая, что страна Юго-Восточной Азии подписала 15 соглашений о свободной торговле и занимает 5-е место в Азии по уровню экономической открытости.
Заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин, в свою очередь, заявил, что Россия и Вьетнам имеют большой торговый потенциал, поскольку их товары дополняют друг друга, а Россия имеет большие возможности для экспорта продовольствия и продуктов питания во Вьетнам.