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Вьетнам и Россия отметили 30-летие Договора об основах дружественных отношений обменом поздравительными письмами

Вьетнам и Россия отметили 30-летие Договора об основах дружественных отношений обменом поздравительными письмами
  Иллюстративное изображение. (Фото: ВИA) Иллюстративное изображение. Фото: ВИA  
По случаю 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией (16 июня 1994 г. – 16 июня 2024 г.) 16 июня Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Президент Вьетнама То Лам обменялись поздравительными письмами с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь – с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В поздравительных письмах руководители двух стран подтвердили, что Договор об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией является историческим документом, имеющим большое значение, который символизировал начало нового этапа в развитии многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Россией и создал предпосылки для последующего вывода отношений двух стран на нынешний уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Руководители двух стран указали, что на протяжении минувших трех десятилетий поколения лидеров и народов Вьетнама и России "постоянно прилагали усилия для взращивания крепкой дружбы, укрепления и продвижения всестороннего сотрудничества на благо двух народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

Руководители двух стран выразили уверенность в том, что празднование 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией откроет новый этап развития отношений с повышением уровня доверия, практичности и эффективности отношений между Вьетнамом и Россией.

По этому случаю Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон обменялся поздравительными письмами с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ВИА/ИЖВ

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