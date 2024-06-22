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НОВОСТИ

Вьетнам и Россия налаживают сотрудничество в строительстве ядерного исследовательского реактора большой мощности

В настоящее время сотрудничество между Вьетнамом и Россией в области атомной энергетики продолжает поддерживаться и активно развиваться. Российская Федерация поддерживает Вьетнам в реализации проекта создания Исследовательского центра ядерной науки и технологий с новым исследовательским реактором мощностью 10 МВт, а также содействует с Вьетнамом в области подготовки кадров.

Совместные научно-технические исследовательские задачи варьируются от атомной энергетики, биотехнологии, новых материалов, электроники, автоматизации до социальных и гуманитарных наук, внося важный вклад в социально-экономическое развитие.

В настоящее время сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией в области атомной энергетики продолжает поддерживаться и активно развиваться. Российская Федерация поддерживает Вьетнам в реализации проекта создания Исследовательского центра ядерной науки и технологий с новым исследовательским реактором мощностью 10 МВт, а также поддерживает Вьетнам в области подготовки кадров.

По словам Чан Чи Тханя, Министерство науки и технологий разрабатывает план по подготовке человеческих ресурсов для безопасной и эффективной эксплуатации Научно-исследовательского центра ядерной науки и технологий после его ввода в эксплуатацию.

Вьетнам впервые реализует проект строительства ядерного исследовательского реактора большой мощности. Поэтому для выполнения Отчета по обоснованию безопасности и проектной документации Миннауки обратилось к Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» (Россия) с просьбой создать условия для ряда вьетнамских специалистов участвовать в реализации базового проекта реактора и сопутствующих расчетах и анализах безопасности. Росатом также помогает Вьетнаму в обучении операторов исследовательских реакторов.

Говоря о сотрудничестве института атомной энергии с российскими партнерами, директор Чан Чи Тхань добавил, что в ближайшем будущем Вьетнам и Российская Федерация сосредоточатся на содействии реализации проекта Научно-исследовательского центра по обеспечению ядерных технологий в соответствии с графиком, а также с нормами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Директор Института атомной энергии при Министерстве науки и технологий Чан Чи Тхань заявил, что Вьетнам и Российская Федерация являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, имеющими долгую историю сотрудничества еще со времен СССР. Вьетнам особо придает значение сотрудничеству с Российской Федерацией во многих областях, включая науку и технику.

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