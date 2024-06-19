НОВОСТИ
Вьетнам и Россия налаживают сотрудничество в строительстве ядерного исследовательского реактора большой мощности
Совместные научно-технические исследовательские задачи варьируются от атомной энергетики, биотехнологии, новых материалов, электроники, автоматизации до социальных и гуманитарных наук, внося важный вклад в социально-экономическое развитие.
В настоящее время сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией в области атомной энергетики продолжает поддерживаться и активно развиваться. Российская Федерация поддерживает Вьетнам в реализации проекта создания Исследовательского центра ядерной науки и технологий с новым исследовательским реактором мощностью 10 МВт, а также поддерживает Вьетнам в области подготовки кадров.
По словам Чан Чи Тханя, Министерство науки и технологий разрабатывает план по подготовке человеческих ресурсов для безопасной и эффективной эксплуатации Научно-исследовательского центра ядерной науки и технологий после его ввода в эксплуатацию.
Вьетнам впервые реализует проект строительства ядерного исследовательского реактора большой мощности. Поэтому для выполнения Отчета по обоснованию безопасности и проектной документации Миннауки обратилось к Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» (Россия) с просьбой создать условия для ряда вьетнамских специалистов участвовать в реализации базового проекта реактора и сопутствующих расчетах и анализах безопасности. Росатом также помогает Вьетнаму в обучении операторов исследовательских реакторов.
Говоря о сотрудничестве института атомной энергии с российскими партнерами, директор Чан Чи Тхань добавил, что в ближайшем будущем Вьетнам и Российская Федерация сосредоточатся на содействии реализации проекта Научно-исследовательского центра по обеспечению ядерных технологий в соответствии с графиком, а также с нормами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).