Вьетнам и Россия запускают совместную программу пересадки роговицы

В церемонии приняли участие генеральный директор больницы Нгуен Нгок Лонг, директор Ле Ван Тхак, генеральный директор «Клиники амбулаторной хирургии глаза» Юрий Юрьевич Калинников – врач высшей категории, доктор медицинских наук и профессор кафедры глазных болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также директор РЦНК в Ханое Владимир Владимирович Мурашкин.

Вклад профессора Калинникова в развитие трансплантации роговицы, коррекции астигматизма, комбинированных методов с использованием интрастромальных колец и современных лазерных технологий стал значимым элементом российской офтальмологической школы.

Клиника Хонг Нгок, недавно получившая международный сертификат качества ACHS International, выразила уверенность, что партнёрство позволит расширить спектр высокотехнологичных вмешательств, доступных пациентам.

Российская школа офтальмологии, основанная трудами В.П. Филатова, остаётся лидером в разработке инновационных методов лечения — от факичных линз и лазерной коррекции до современных подходов к терапии глаукомы, ожоговых поражений и детских патологий зрения.

Россия ежегодно предоставляет почти 1000 квот (бюджетных мест) для обучения граждан Вьетнама. Среди выпускников российских университетов — офтальмолог Динь Тхи Хоанг Ань, лауреат международных наград, которая под научным руководством профессора Калинникова освоила современные методы кератопластики, включая технику Калинников–Динь, и активно внедряет их в практику во Вьетнаме.

(Источник: Русский дом в Ханое)