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Вьетнам и Россия выступили с совместным заявлением по итогам третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Совместное заявление было опубликовано по окончании третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России под сопредседательством председателя НС Чан Тхань Мана и председателя государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина в Москве 9 сентября.
  На заседании. Фото: ВИA  
Согласно документу, официальный визит председателя НС Чан Тхань Ман в Россию 8-10 сентября по приглашению Володина совпал с 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений между двумя странами (1994 – 2024 гг.) и проходил в контексте того, что двусторонние отношения достигли прогресса в различных сферах.

В ходе заседания лидеры обеих стран подтвердили свою готовность сотрудничать в области законотворчества для обеспечения эффективного выполнения договоренностей между двумя странами и их лидерами. Цель - развивать двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство, опираясь на 30-летние достижения договора.

Делегаты с обеих сторон обменялись опытом законодательной деятельности по укреплению сотрудничества в таких ключевых областях, как экономика, торговля, инвестиции, финансы и банки, энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров, строительство, здравоохранение, гуманитарная деятельность, туризм и обмен между людьми.

В совместном заявлении подчеркивается необходимость расширения межпарламентских связей и укрепления тесной координации действий как на двусторонней основе, так и на региональных и глобальных форумах. Обе стороны обязались контролировать и содействовать эффективной реализации совместных заявлений и подписанных документов о сотрудничестве. Они также обязались продвигать совместные усилия по решению глобальных проблем и выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Чан Тхань Ман пригласил Володина посетить Вьетнам и стать сопредседателем четвертого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, которое будет проходить в НС Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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